Ze mogen dan lelijk zijn, ze verkopen wel beter dan Tesla. BMW haalt Tesla in qua EV verkopen!!1!

Het moment waarvan je wist dat het komen ging is eindelijk daar. De Europese concurrentie heeft Tesla ingehaald qua EV verkopen. Althans, op de Europese markt. Sommigen hadden gedacht dat Tesla de hele automarkt zou overnemen. Maar echte kenners weten natuurlijk dat dat scenario onzin is. Niets is traditioneler dan de markt voor auto’s. Al die merkloyaliteit veeg je niet zomaar weg. Zeker niet in Europa.

Het is in dit geval BMW dat Tesla in juli voorbij heeft gestreefd. De Münchenaren zetten in de zomermaand 14.869 nieuwe EV’s af. Dat zijn er 308 meer dan Tesla deed. De resultaten komen onder moeilijke marktomstandigheden voor EV’s. Hoewel de totale Europese automarkt in juli twee procent groter was dan in dezelfde maand vorig jaar, daalde de vraag naar EV’s met gemiddeld zes procent.

Bij Tesla is de daling in vraag echter nog heftiger. De Model Y boekt een min van 16 procent en de Model 3 een min van 17 procent. De Model Y is wel nog steeds de best verkochte EV in Europa, met 9.544 units in juli. Op de tweede plaats staat de Volvo EX30 (6.573 stuks) en op plek 3 de Volkswagen ID.4 (5.295 stuks). BMW was in juli qua EV’s de grootste als je het hele gamma telt, gevolgd door Tesla, Volkswagen, Volvo, Audi, Mercedes, Peugeot en Hyundai. Over het hele jaar gezien staat Tesla nog wel steeds (dik) voor, met 178.700 verkopen versus BMW’s 97.525 verkochte EV’s.

De gehele markt voor auto’s in Europa wordt ondertussen meer en meer gedomineerd door SUV’s. Deze vormen nu 54 procent van de verkopen. Veel daarvan zijn natuurlijk kleine SUV’s (CUV’s). De best verkochte auto is apart genoeg nog altijd de Dacia Sandero (22.398). Maar daarna zie je meteen de kleine SUV’s op het podium in de vorm van de Volkswagen T-Roc (19.254) en Toyota Yaris Cross (17.314). Waarvan akte.