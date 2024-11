Zelfs de CEO van Porsche kampeert tijdens de 24 uur van Le Mans. Dat moet dan wel een goed idee zijn.

De 24 uur van Le Mans gaat, wat geen verrassing mag zijn, ook door in de nacht. Paul en Max van Splunteren testen het dak van een Cayenne voor jullie. Is zo’n daktent wat of is het koud?

