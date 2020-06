Persoonsgegevens klanten Porsche liggen op straat

Een gestolen USB-stick zorgt ervoor dat persoonsgegevens van Porsche klanten in verkeerde handen zijn gekomen.

Persoonlijke informatie: handig om te hebben, onhandig om te verliezen. Dat probleem is eentje waar Porsche momenteel last van heeft. Pon Luxury & Performance cars waarschuwt dat een deel van de persoonsgegevens van klanten van Porsche op straat ligt.

USB-stick

Een lek in de server kan gebeuren (het liefst niet natuurlijk), maar in dit geval was de aanpak iets meer ‘ouderwets’. De gegevens in kwestie staan namelijk op een USB-stick. Die is recent ontvreemd uit een beveiligde locatie. Het gaat om de basis NAW-gegevens met emailadressen en telefoonnummers.

Ben ik gedupeerd?

Stel nou dat je zelf een Porsche op de oprit hebt staan, dan wil je waarschijnlijk weten of nu ook jouw gegevens op straat liggen. Om het risicogebied zo goed mogelijk uit te stippelen, geeft Pon de volgende info: het gaat om mensen die tussen 2009 en 2017 een nieuwe Porsche hebben gekocht in Nederland. Ook hebben de mensen wiens gegevens gelekt zijn een mail gekregen.

AP

De emailadressen kunnen gebruikt worden voor phishing, daar waarschuwt Pon dan ook voor. Verdere actie wordt ondernomen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waar Pon een melding naartoe heeft gestuurd. Persoonsgegevens zijn persoonsgegevens en hoe het eruit ziet voor de klanten kan de AP dan ook niet publiek maken, aldus de Telegraaf.

Altijd vervelend, zo’n blunder. Zoals gezegd kunnen gedupeerden alle informatie en hoe het hun persoonlijk betreft vinden in een email van Pon. Let dan dus goed op de afzender.