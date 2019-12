Tuner jaagt je de stuipen op het lijf met enorme grille

Wat nou, Audi's grille is te groot?

Als je jezelf comfortabel van A naar B wil bewegen en je hebt de beschikking over een chauffeur, dan is het niet eens gek om eens te kijken naar een Mercedes V-Klasse. Deze omgekatte Vito is wat er gebeurt als je een bestelbusje behandelt als een S-Klasse. En waarom ook niet? Qua rij-eigenschappen is het niet veel soeps, maar qua binnenruimte, vooral hoofd- en beenruimte, is het ding ongekend comfortabel. Door hoge prijzen moet je bankrekening van een bepaald kaliber zijn om jezelf deze luxe te permitteren, maar goed.

In Azië is de markt van luxe busjes vrij groot. Een bekend voorbeeld is hoe Toyota daar de markt bedient met luxueuze busjes. Je hebt de Vellfire en daarboven de vrij gelijke Alphard. @toyotafortuner wil je vast uitleggen wat de verschillen precies zijn, het komt erop neer dat de Alphard de Aziatische equivalent van de V-Klasse is. Aziaten staan bekend om styling die wij, nou, laten we zeggen ‘niet helemaal begrijpen’.

De grille op de nieuwere Alphards – waarschijnlijk geleverd door Heras Hekwerk – is sowieso al vrij bijzonder. WALD heeft bedacht dat het nog een tandje heftiger kan. Naast hun al beschikbare tuningpakket levert de Japanse tuner nu een nieuwe grille voor de Alphard. En laten we het maar even zo zeggen: oef.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de rest van de bodykit en de opzichtige velgen niet helpen, maar je moet vrij zeker zijn van je zaak in een WALD Alphard. En controleer je remmen tijdig. Een aanrijding met een voetganger kan levensgevaarlijk zijn met zo’n grote muil.

De grille is beschikbaar op de Alphard S-Grade, een speciale versie voor de Japanse markt. We willen niet te hard oordelen over smaak, maar het is wellicht maar goed dat deze creatie niet enorm veel gezien gaat worden in Europa.