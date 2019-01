Mercedes V-Klasse is klaar voor de laatste jaren

De mooiste bus ter wereld mag er nog even tegenaan.

De mooiste bus ter wereld, seriously? De Mercedes-Benz V-Klasse heeft het wel in zich om dat te zijn. De Volkswagen Multivan, Ford Tourneo Custom en Peugeot Traveller zijn uit hetzelfde hout gesneden, toch valt op dat – vooral in het interieur – je niet het gevoel hebt van bijna 80 mille aan auto. Nou is en blijft de V-Klasse eveneens een Vito met ramen, maar door grotere velgen, LED-koplampen en voornamelijk een geheel nieuw interieur te gebruiken, oogt de V-Klasse een stuk luxueuzer. Hij is net als bovenstaande voorbeelden ook een flink stuk duurder dan de Vito, maar je kunt in ieder geval zien dat er voor zowel de bestuurder als de zes tot acht passagiers, geld noch moeite bespaard is. Het resultaat is een soort privé-jet voor de weg. Dat blijkt een schot in de roos te zijn, met wereldwijd 209.000 verkochte V-Klasses sinds 2014. Voordat een compleet nieuwe V-Klasse over een paar jaar het stokje mag overnemen, wordt de auto nogmaals gefacelift.

Qua uiterlijk verandert er weinig. Never change a winning team, toch? Het is vooral onderhuids waar Mercedes het nodige heeft gedaan met de V. Wat er wél verandert aan het uiterlijk: de voorbumper wordt opgewaardeerd, terwijl de AMG-Line een nieuwe grille krijgt, de welbekende Diamond Grille. Mercedes adverteert de AMG-Line als de manier om een ‘sportieve ondertoon’ te geven aan een dieselbus die van 0 naar 100 km/u optrekt in ongeveer 9,5 seconden. Vergeef ons het cynisme, het is vooral moeilijk te begrijpen waarom iemand een AMG-pakket op zijn V-Klasse wilt. Het is echt niet nodig.

De V-Klasse komt ook alleen als diesel. De instapper is een V 250d met 190 pk en 440 Nm, de hogere stap is de nieuwe V 300d met 239 pk en 500 Nm. Het is beide de OM 654 viercilinder. 240 pk in een bus is netjes, dan gaat de acceleratie ook ineens naar beneden tot ongeveer 7,9 seconden. Ook heeft de 300d een ‘overboost’ functie, die voor korte tijd tot 30 Nm extra kan leveren. Let wel: elke V-Klasse is achter- of vierwielaangedreven, dus met de V 300d kom je dichter bij een sportbus dan ooit.

Ook zit er een slimmer cilindersysteem in de nieuwe V-Klasse, waardoor zonder gebruik van elektrische aandrijving er een brandstofbesparing van 13 procent wordt gerealiseerd. Ook de omstreden emissie van dieselmotoren wordt keihard afgestraft door Mercedes, met behulp van nieuwe SCR (Selective Catalytic Reduction)-katalysatoren. En even over die elektrische aandrijving: de V-Klasse wordt klaargestoomd voor het zogenaamde eDrive@VANs-model van Mercedes. De eVito en de binnenkort beschikbare eSprinter zijn de volledig elektrische bussen van Mercedes, van de V-Klasse zal er binnenkort eenzelfde variant komen.

Wat betreft veiligheidsfeatures is de nieuwe V-Klasse ook weer een stapje verder. Crosswind Assist is nu standaard, zodat je niet omwaait. Active Braking Assist werkt beter dan ooit en ook de High Beam Assist wordt geïntegreerd in de LED-koplampen. Voor liefhebbers van het ‘oude’ Mercedes-Benz interieur: de V-Klasse krijgt nog niks mee wat betreft digitaal instrumentarium, enkel twee analoge tellers met een ‘iPad’ in het midden van het dashboard. De integratie van het welbekende Comand-touchpad is goed gedaan.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend, de prijzen van de huidige V-Klasse variëren van zo’n 35.000 euro voor de instapper, tot 65.000 euro voor de Executive.