Hamann maakt harde claim met nieuwe X4

Wij hebben namelijk bezwaar op hun slagzin die de hun nieuwe X4 samenvat.

Het gaat niet om het feit dat er ‘Hamann’ prijkt op deze X4, want vergeleken met eerdere creaties van de Duitse tuner valt deze X4 heel erg mee. Het gaat niet om het feit dat subtiele tuning ook tuning is. Want zoals LARTE Design al liet zien van de week is dat helemaal niet erg. Nee, het gaat specifiek om deze zin:

MORE BEAUTY IS (ALMOST) IMPOSSIBLE

Ondergetekende, coupé-SUV-hater, zal zijn mening vandaag even voor zich houden, maar houd deze even op zak wanneer je een blik werpt op de X4 van Hamann. De tuning is namelijk serieus subtiel. Je krijgt als tuningset voor de X4 niks meer dan een voor- en achterspoiler, een verlagingsset, een nieuwe diffuser achter met vier dikke pijpen en een viertal velgen. Volgens Hamann heb je dan een schoonheid nog schoner gemaakt.

Maar goed, je moet wat. De X4 blijkt nog steeds een schot in de roos te zijn. Nu zelfs verkrijgbaar als rasechte M-versie is de X4 (en de X3) stiekem één van de leukste SUV’s die er is. Een subtiele modificatie is dan wel op zijn plaats, toch? Nog steeds is het principe SUV-coupé niet mijn favoriet, maar met de juiste motor maak je het één en ander goed. De brochure is er nog niet, dus hoe veel de subtiele Hamann-set gaat kosten is onbekend. De 22 inch(!) velgen zijn misschien wat te veel van het goede, maar dan bestel je die toch lekker niet. Keuzevrijheid, worden we allemaal beter van.