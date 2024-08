Kijk nou, het is de BMW M2 CS Racing (G87)

BMW heeft de eerste beelden vrijgegeven van de nieuwe M2 CS Racing!

De huidige generatie M2 is er als… M2. Ja, meer smaken zijn er nog niet. Kijken we naar de vorige generatie kwam er een Competition, een CS en er was ook een CS Racing. Laatstgenoemde was de raceversie voor competitieverband. Een kant en klare auto die teams en gentleman racers konden aanschaffen. Deze auto krijgt een opvolger.

Op basis van de G87 M2 komt er ook weer en BMW CS Racing variant. Gemakshalve noem ik de auto zo, BMW heeft er zelfs nog geen naam opgeplakt. De F87 droeg deze naam, dus we gaan er even vanuit dat de G87 hetzelfde recept krijgt.

Wat is er dan zo boeiend aan deze teaser van BMW? Nou, de vorige M2 CS Racing werd gepresenteerd nadat de straatversie het licht zag. Zoals je al in de intro kon lezen is de M2 CS G87 er nog niet. Deze gaat er natuurlijk nog wel komen. En als BMW dezelfde aanpak doet komt eerst de straatversie en daarna de CS Racing.

Met die informatie in het achterhoofd kijken we nu eigenlijk naar een nog te onthullen BMW M2 CS. De camouflage kan de opvallende ducktail spoiler niet verbloemen. Daarmee lijkt deze achterspoiler terug te keren met de G87.

De auto staat beduidend lager op z’n pootjes en natuurlijk zijn de Goodyear racebanden en velgen niet te negeren. BMW zal met de nieuwe M2 CS het nodige gewicht schrappen in vergelijking met het standaard model. Hoe indrukwekkend dit gaat zijn is afwachten. Afvallen is niet het sterkste punt van BMW. Zo was de M4 CSL nu ook niet bepaald een lichtgewicht monster in vergelijking met een M4 Competition.

Met deze teaser weet BMW te bevestigen dat de M2 CS Racing -en waarschijnlijk dus ook de straatversie- onderweg zijn. Kom maar door, de compacte 2 Serie Coupé blijft één van de leukste modellen van de huidige line-up uit Beieren.