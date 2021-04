Twee doden bij Tesla crash, bestuurdersstoel is leeg - Autoblog.nl

Op de plaats des onheils troffen de hulpdiensten niemand achter het stuur aan.

De geavanceerde technologie van Tesla boezemt vertrouwen in, maar er is zoiets als teveel vertrouwen in techniek hebben. Zolang we nog niet op niveau 5 van autonoom rijden zitten is het nog altijd de taak van de bestuurder om te zorgen dat hij of zij indien nodig kan ingrijpen.

Dat heeft helaas niet iedereen begrepen. Dat je even niet op zit te letten als de auto op Autopilot rijdt is één ding, maar er zijn mensen die doodleuk op een andere stoel gaan zitten. Mensen die liggen te slapen achter het stuur hebben we ook al meermaals voorbij zien komen.

In Texas ging het zaterdagavond gruwelijk mis. Een 59-jarige man en een 69-jarige man waren op pad met een Tesla Model S uit 2019. Hun plezierritje had helaas een fatale afloop. De auto klapte op een boom en vloog vervolgens in de hens. Toen de hulpdiensten arriveerden vonden ze het ene slachtoffer op de passagiersstoel en het andere slachtoffer op de achterbank. De bestuurdersstoel was dus onbezet. Waarschijnlijk waren de heren dus aan het experimenteren geweest met de Autopilot.

Voor de inzittenden konden de hulpdiensten niets meer betekenen, maar de brandweerlieden had vervolgens hun handen vol om het vuur te doven. Een elektrische auto blussen is een vak apart en blijkbaar had de lokale brandweer daar nog geen ervaring mee. Volgens lokale media moesten de brandweermannen op een gegeven moment Tesla bellen om te vragen wat ze moesten doen. Uiteindelijk waren ze bijna vier uur bezig en hadden ze meer dan 120.000 (!) liter water nodig om het vuur te doven.

Uiteraard is dit incident nog niet meteen reden om aan de veiligheid van de Autopilot te twijfelen. Volgens Elon Musk heb je zonder Autopilot tien keer zoveel kans op een ongeluk dan met. We kunnen het niet verifiëren, maar het zou zomaar kunnen. Het is alleen wel van belang dat de bestuurder te allen tijde zorgt dat er ingegrepen kan worden. En dat gaat lastig vanaf de passagiersstoel of achterbank.

Via: CNBC