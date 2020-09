20-jarige rijdt al slapend 150 km/u in Tesla - Autoblog.nl

Heerlijk comfortabel, zo’n Tesla Model S.

Autorijden is leuk, maar soms wil je liever een dutje doen. Met autonoom rijden moet dat op termijn mogelijk zijn. Dat moment is nu alleen nog niet aangebroken. Toch zijn er al mensen die – bewust of niet – een dutje doen achter het stuur.

Deze week kregen we weer een reminder waarom opletten ook in autonome auto belangrijk is. De vrouw die in 2018 niet op zat te letten en een voetganger doodreed is deze week namelijk dood door schuld ten laste gelegd. Daar moet wel bijgezegd worden dat de voetganger onverwachts overstak in het donker.

Het is dus de vraag of het ongeluk überhaupt voorkomen had kunnen worden, maar de les is duidelijk: je moet altijd het onverwachte verwachten. Slapen achter het stuur is daarom nooit een goed idee, ook al rijd je in een Tesla met Autopilot.

De Canadese politie zette dan ook de achtervolging in toen ze op de snelweg een Tesla-rijder tegenkwamen die ogenschijnlijk lag te slapen. Daar kwam nog eens bij dat hij ook nog eens flink te hard reed. De politie meldt namelijk dat de Tesla automatisch accelereerde tot 150 km/u. De maximumsnelheid is op de meeste Canadese snelwegen 110 km/u. Er was nog een passagier, maar die kon evenmin oogje in het zeil houden. Die was namelijk ook onder zeil.

De bestuurder had misschien nog kunnen zeggen: ik ben per ongeluk in slaap gevallen. Dat smoesje was echter lastig geloofwaardig te maken. De leuningen waren namelijk naar achteren geklapt. Zoiets doe je meestal niet als je op het verkeer wilt letten.

De 20-jarige Canadees heeft naast een boete voor te hard rijden kreeg hij een rijontzegging van 24 uur gekregen. Dat valt nog mee, maar mogelijk blijft het daar niet bij. In december moet hij zich namelijk verantwoorden voor de rechter.

In september vorig jaar doken beelden op van een vergelijkbaar tafereel:

Foto: RCMP Alberta