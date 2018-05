De nieuwe Ford F-150 Raptor heeft een ‘Jump Mode’

Plus nog wat andere bizarre systemen die de auto onoverwinnelijk maken in het terrein.

Ford heeft voor het nieuwe modeljaar (de Amerikanen leven al in 2019) nog eens kritisch gekeken naar de F-150 Raptor (rijtest). Het uiterlijk hebben ze ongemoeid gelaten, maar er zijn wat nieuwe technieken geïntroduceerd die de offroad-beul nóg capabeler maken in woest terrein.

Het speerpunt van de vernieuwingen betreft de adaptieve ‘Shox Live Valve suspension’ van Fox Racing. Dit systeem werkt samen met het Terrain Management System van de F-150 Raptor om de auto een nog betere handling te geven, naast én boven de weg. Sensoren stellen namelijk vast of de voorwielen zich boven de grond bevinden. Het systeem stelt in dat geval de dempers zo in dat de truck niet door zijn hoeven zakt bij het neerkomen. Briljant!

Naast deze epische vering en demping heeft de nieuwe Raptor ook nog Trail Control. Dit is een soort cruise control, maar dan voor offroad-gebruik. Je kan de auto instellen op een snelheid tussen de één en twintig mijl per uur en vervolgens houdt de auto die snelheid ook over ruw terrein vast. Gewoon cruise control met een andere naam dus? Niet helemaal, want de elektronica regelt de hoeveelheid power naar elk wiel en grijpt indien nodig ook in door te remmen.

Maar ja, dat is natuurlijk saai, want je wil juist gebruik maken van die Jump Mode. Vooral nu Ford een stel nieuwe Recaro’s in het interieur monteert die je goed vasthouden terwijl je over rotsen springt. Alleen jammer dat je ‘m in Nederland waarschijnlijk niet meer op grijs kenteken kan krijgen…