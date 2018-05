Citroën DS5 (2011 – heden) – occasion video & aankoopadvies

De auto waar je op een gegeven moment geen Citroën meer tegen mocht zeggen. Gelukkig heeft de DS5 meer eigenwijze eigenschappen.

Qua styling is de DS5 zeker niet standaard, de carrosserievorm is een mix tussen een hatchback en een shooting break. Chromen strips geven het nog wat meer fleur en binnenin is er de optie om heel veel knopjes op het dak te hebben. Inderdaad zoals in een helikopter, het kind in je kan daarmee nog even wegdromen in de file.

Motorische rariteit is de diesel-hybrid waarbij de 2.0 BlueHDI wordt gekoppeld aan een elektromotor op de achterwielen. Totaal is er dan 200 pk beschikbaar, verdeelt over vier wielen dus. De lage bijtelling maakte deze versie een korte periode populair, dus deze variant is nog geregeld te vinden in het aanbod. Vanaf 2015 wordt de DS5 bijgepunt en wordt DS de merknaam. Of dat een verstandige keuze is, zal de tijd leren.

Aanbod op Autotrack

Vooral de Hybrid4 genoot enkele jaren wat fiscale voordelen, dus die uitvoering zie je frequent in het aanbod opduiken. Prijzen beginnen bij een schappelijke 11 mille en op AutoTrack staan bijna 200 exemplaren te koop. Zo’n 80% van het aanbod betreft diesels en dat verklaart wellicht ook de relatief lagere prijzen. Als je het gehele aanbod wilt zien, zul je moeten zoeken op het merk Citroën en DS5 en op het merk DS en modelnaam 5. Verwarrend inderdaad.

Alternatieven

Citroën C5

Peugeot 508

Volkswagen CC

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Een melding van een hoge temperatuur wordt soms alleen maar veroorzaakt door een kapotte sensor. Vervangen is dan noodzakelijk, bij sommige modellen is dat dan inclusief het complete thermostaathuis.

De bobines van de benzinemotoren geven ook nog wel eens de geest. Makkelijk op te lossen en niet al te duur.

Onderstel

Een zwak punt is de ABS-pomp is, waardoor het ABS niet meer kan werken. Ook kan er één wiel geen remdruk meer krijgen, waardoor auto scheeftrekt bij het remmen. Vervanging van de (prijzige) ABS pomp is de enige oplossing.

Ondanks de letters DS in de naam heeft de DS5 geen hydroactieve vering en is de auto relatief hard geveerd. Zeker exemplaren op 19” velgen zijn niet ieders smaak qua rijcomfort, vanaf 2015 is het iets beter geworden.

Elektronica

Elektronica lijkt niet het sterkste punt van de DS5, dus controleer alle functies op een correcte werking.

De regeleenheid voor het energiemanagement of alleen de aansluitingen van die eenheid kunnen voor diverse storingen zorgen, dus dat kan een punt om zijn om een zoektocht te beginnen.

De sleutel(s) worden soms niet herkend en dan gaan deuren open en/of start de auto niet. Meestal werkt het dan om de sleutel in de sleuf te steken en de startknop 10 seconden vast te houden.

Controleer of de achteruitrijcamera een goed beeld geeft. Het liefst ook controleren in het donker, dan moet het beeld ook goed zijn.

Het infotainmentsysteem heeft soms lang nodig om op te starten, vooral vervelend omdat dan de parkeersensoren ook niet werken.

Bekijk hier het aanbod van de Citroën DS5 op AutoTrack.