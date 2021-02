In dit Rolls-Royce-dashboard zitten 3.000 veren - Autoblog.nl

Een rijke klant liet deze keer geen veren in zijn reet steken maar in zijn dashboard.

Terwijl een personalisatieprogramma voor MINI toch iets te hoog gegrepen bleek te zijn, is het voor zustermerk Rolls-Royce (waarschijnlijk) lucratieve business. Een belangrijk verschil: bij Rolls-Royce-klanten speelt geld doorgaans geen rol van betekenis.

Dat gold ook duidelijk voor een klant uit Abu Dhabi, die een unieke Phantom samenstelde. De auto is dusdanig bijzonder dat Rolls-Royce er een speciale naam voor bedacht heeft: Iridescent Opulence. Alleen het feit dat je nu van een one-off kunt spreken is natuurlijk al heel wat waard voor de klant.

Wat deze Phantom vooral bijzonder maakt is hetgeen zich achter het glas van ‘The Gallery’ bevindt. Dit is het decoratieve element in het dashboard van de Phantom. Zoals de naam al doet vermoeden moedigt Rolls-Royce klanten aan om dit als een soort kunstgalerie te gebruiken. In The Gallery kun je dus alle mogelijke materialen in kwijt.

In 2019 stelden we de vraag ‘Wat is het mooiste materiaal voor in een auto?’ aan jullie als Autoblog-lezers. Daarop antwoorden welgeteld nul personen met ‘veren’. Toch is dat precies wat een klant uit Abu Dhabi nu in zijn Phantom heeft laten stoppen. Je moet er maar net op komen.

In totaal zijn er 3.000 veren aan elkaar genaaid (uiteraard met de hand) tot een kunstwerk dat een groot deel van het dashboard beslaat. Een bijpassend klokje vormt het centrum van het geheel. De speciaal geselecteerde veren veranderen, afhankelijk van de kijkhoek, van kleur (zie video). Het resultaat neigt meer naar kitsch dan naar kunst, maar ergens is het wel fraai.

Het exterieur is uitgevoerd in een zeer smaakvolle combinatie van zilver en blauwgroen. Het subtiele logootje met drie veertjes – dat onderdeel uitmaakt van de handgeschilderde coachline – hint naar wat er in het interieur te vinden is. Het betreft hier overigens de Extended Wheelbase-versie, die 5,98 meter lang is. Naar de prijs kunnen we alleen maar raden, maar dit zal ongetwijfeld een van de duurdere exemplaren zijn die de fabriek in Goodwood hebben verlaten.