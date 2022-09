Uber verbiedt auto’s met verbrandingsmotor, dus je moet een elektrische auto kopen om voor ze te mogen blijven rijden.

Uber, de dienst waarbij de rechter eraan te pas moest komen dat er sprake is van een dienstverband. Door het profiteren van deze chauffeurs kun je goedkoper van A naar B en kan Uber flink wat centjes verdienen. Een win-win dus!

Waarom chauffeurs überhaupt (pun intended) een via Uber hun diensten verlenen, is ons een raadsel. Nou ja, eigenlijk niet.

Uber verbiedt auto’s met verbrandingsmotor

Net als met Thuisbezorgd en Booking heeft Uber het voordeel dat er een enorme gebruikersgroep is en dat je simpelweg bent aangewezen bent op die partijen. Als jij voor Uber wil gaan rijden, moet je maar alvast hard gaan sparen, want binnenkort moet je een elektrische auto hebben. Uber verbiedt namelijk auto’s met een verbrandingsmotor.

Uber-CEO Dara Khosrowshahi wil namelijk alleen maar elektrische auto’s in de vloot hebben. Nu is dat geen groot geheim, hij heeft al vaker aangegeven dat dat het doel is. Er is nu echter ook een deadline aan verbonden. Dat laat Khosrowshahi weten aan CBS News.

Klanten zullen er eerder om vragen

Uber verbiedt de auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2030, dus de chauffeurs hebben nog even de tijd om te wisselen. Het zal zo maar kunnen dat de omslag al veel eerder komt. Ga maar na, elektrische auto’s worden betaalbaarder en zijn goedkoper in onderhoud om te rijden. Zeker voor de Uber-taxi’s in de stad is de winst voor de chauffeur enorm.

Maar het zal waarschijnlijk nóg sneller gaan door groepsdruk. Niet alleen omdat je collega-chauffeurs zich verheven voelen vanwege hun superieure Tesla, maar vanwege de klanten. Vanaf volgende week kunnen de passagiers namelijk selecteren dat ze met een EV gereden willen worden.

