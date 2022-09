Skoda Vision GT is sportwagen uit Tsjechië

De Skoda Vision GT is een nieuwe type sportauto voor een merk dat eigenlijk nauwelijks iets sportiefs bouwt.

Collega Loek haalde het al een keertje aan: de naam GT wordt te pas en te onpas gebruikt. In principe is het heel erg logisch, want met de naam ‘GT’ weet iedereen precies wat je bedoelt: een sportieve auto. Dat niet alleen, het is een term die lostaat van het merk. Check hier het lijstje van alle autofabrikanten die hun modellen simpelweg GT noemen.

Dus dat heeft als voordeel dat je het merk erbij moet noemen. Daarom kozen merken als Opel, Alfa Romeo en Ford voor deze naamgeving. Ideaal. Het is overigens ook de reden waarom Nissan de naam ‘Skyline‘ weghaalde van de GT-R. Niet alleen omdat de auto niet zoveel met de reguliere Skyline van doen had, maar ook om de merknaam een extra boost te geven.

Skoda Vision GT

Dat gaat Skoda Vision GT ook voor elkaar spelen. Niet dat Skoda met een Nissan GT-R-concurrent op de proppen komt zetten (hoe cool zou dat zijn!). Nee, de Skoda Vision GT is een concept voor een sportwagen. Eentje die moet teruggrijpen naar het verleden.

In dit geval is de Vision GT een hoedtik naar de Skoda 1100 OHC (Type 968 voor intimi). Dat is een kleine lichtgewicht sportwagen uit 1957 als opvolger van de Skoda Sport. De 1100 OHC was opgebouwd uit onderdelen van de Skoda 1101 Tudor.

Echter, vanwege het lage gewicht van de sportauto (ongeveer 500 kilogram), was het een bijzonder rap apparaat. Dat ondanks de 1.1 liter grote viercilinder, die er 92 pk uit wist te persen. Niet verkeerd voor die tijd, net zoals de topsnlheid van 190 km/u. Er zijn er slechts 3 van gebouwd, dus de kans dat je ‘m tegen gaat komen is erg klein.

Toch ietsje anders

De nieuwe Skoda Vision GT die zojuist ‘onthuld‘ is, is er echter alleen op geïnspireerd. De designtaal is compleet anders. Natuurlijk zijn het nu nog slechts de schetsen die we te zijn krijgen. Daar kunnen we nog niet heel erg wijzer uit worden. We zien een hele lange motorkap, grote wielen en goede as-naar-stuurwiel-ratio.

Wat het uiteindelijk gaat worden is nog eventjes gissen. Wellicht een studiemodel, maar we hopen erop dat Skoda als eerste met een betaalbare elektrische sportwagen komt. Gewoon om de merknaam iets meer sjeu te geven.

Over namen gesproken, we weten niet zeker of ze het bij Skoda weten, maar de naam ‘Vision GT’ hebben ze al een keer gebruikt. In dat geval ging het om een marginaal sportievere crossover-dinges-geval waarvan de hoogstwaarschijnlijk de prijsstelling het meest sportief was.

Check onderstaande video hoe mooi de viercilinder van de 1100 OHC klinkt:

