Kilometers rijden met je supercar kost echt veel geld

Daar is deze Ford GT met veel kilometers op Bring A Trailer een goed voorbeeld van.

Toen Ford met de GT kwam had het merk één doel voor ogen. Kopers vinden die er kilometers mee gingen maken. Dat is niet helemaal gelukt. Jaren later doken exemplaren op die met maagdelijke kilometers van de hand werden gedaan. Voor sommige exemplaren liepen de bedragen op tot wel een miljoen dollar.

Dat is anders met deze auto. Er zijn meerdere factoren die meespelen. Ten eerste is er met deze Ford GT écht gereden. Hulde voor de eigenaar, maar dat gaat hem wel geld kosten. Deze GT heeft een stand van 50.000 mijl (80.000 km). Ten tweede heeft Ford door de jaren heen meer exemplaren gemaakt van de GT om aan de grote vraag te voldoen. Niet zo gunstig voor de restwaarde. Een derde factor zijn de huidige economische omstandigheden. Interesse in luxe speelgoed is een beetje aan het dalen.

Vandaar dat deze op Bring A Trailer aangeboden GT geen uitblinkende interesse heeft. Een verkoopprijs richting de miljoen dollar gaat de eigenaar niet redden. Vanavond loopt de veiling af en de teller staat op 569.000 dollar. Met dit tempo is het nog maar de vraag of de (onbekende) reserve gehaald gaat worden.

Tegelijkertijd moet je je afvragen wat een Ford GT met zo’n ‘hoge’ kilometerstand daadwerkelijk waard is. 6 ton? 7 ton? In 2018 is de actieve spoiler vervangen door de dealer en in 2020 de vooruit. De lak is wel in topstaat gebleven, dankzij het aanbrengen van XPEL paint protection film (PPF) in 2017.

De economische ellende is de wereld nog niet uit en een recessie dreigt. Dit jaar, of volgend jaar. De markt met luxe en exclusieve auto’s gaat dit voelen. En daardoor kun je auto’s zoals deze Ford GT op Bring A Trailer met een lagere prijs kopen in vergelijking met een jaar of twee geleden.