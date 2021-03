Überhammer! BMW wekt enige echte M8 weer tot leven - Autoblog.nl

Na jaren opgesloten te zijn in een kelder, wekt BMW de enige echte M8 ooit weer tot leven. Affengeil!

Tsja het is eigenlijk gek. BMW is een Duits premium merk dat bekend staat (stond?) om zijn ‘sportief’ rijdende auto’s met zeer fraaie motoren. Je zou zeggen dat dit de ideale basis is om ook een non-plus-ultra sportwagen aan de man te brengen. Doch tot zover is dat eigenlijk nooit gelukt. Elke keer dat BMW het een beetje probeerde, faalde die poging jammerlijk. Althans, in ieder geval als je het puur commercieel bekijkt.

De BMW M1 was bijvoorbeeld zo’n legendarisch drama. De auto kreeg dan ook geen opvolger. Toch ging BMW in de jaren ’80 weer een über-blepper ontwikkelen. Dit keer moest het een hele snelle GT worden in plaats van een middenmotor supercar. De auto kreeg de tot de verbeelding sprekende naam ‘8-Serie’ mee. Dat signaleerde aan het kopende publiek dat deze ranke coupé nog een stapje hoger stond dan de oude vertrouwde Siebener in de pikorde.

De E31 8-Serie kwam op de markt in 1989 en was aanvankelijk alleen als V12 beschikbaar. Het was de bedoeling dat er daarboven ook nog een M8 op de markt zou komen. Doch zo ver kwam het helaas niet. De jaren ’80 waren officieel voorbij. De supercar-gekte zwakte af. ‘Normale’ 8-Series werden maar mondjesmaat verkocht. Alleen lieden als LL Cool J wilden en konden er een kopen. Maar goed hij kon dan ook roze koeken verkopen uit de achterbak op de hoek van de straat, of iets dergelijks. Enfin, bij BMW schatte men in dat verder investeren in een nog veel snellere en duurdere M8 geen vruchten af zou werpen.

Twintig jaar later kwam het grote publiek erachter dat dit eeuwig zonde was. Pas toen bleek namelijk dat BMW al best ver was met de ontwikkeling van een prototype. Deze had in de basis dezelfde V12 onder de kap als de 850CSi, maar ‘in de basis’ heeft hierbij de nadruk. De V12 met een inhoud van 6.0 liter, had namelijk liefst 640 atmosferische pk’s. Let wel, dit was het begin van de jaren ’90.

Los van de motor an sich, had de M8 nog veel meer gave technische eigenschappen. De krachtbron was namelijk zo ver mogelijk naar achteren en naar beneden geplaatst, maar daardoor was er geen ruimte voor wet sump smering. Zodoende pasten de techneuten van BMW dry sump smering toe. Op zich niet heel raar bij een heel sportieve auto. Wat echter wel bijzonder was, is dat de olietank omwille van de ruimte achterin zit en de leidingen van de olie door het dak heenliepen. Een van de techneuten claimt dat je de olie kan horen lopen als deze heen en weer gepompt wordt.

Het uiterlijk van de M8 werd subtiel aangepakt met agro bumpertjes en vooral ook met Porsche 944esque box flares. Geen enkele auto is daar ooit slechter van geworden en de M8 dus ook niet. Het mocht dus echter allemaal niet zo zijn. De motor vond in iets aangepaste vorm zijn weg gelukkig wel naar de legendarische McLaren F1, naar de BMW V12 LMR en later naar een E53 X5. Maar de M8 zelf zag nooit het daglicht. Of nou ja, totdat die 5-Serie coupé die ze nu niet meer 6-Serie maar 8-Serie noemen op de markt kwam dan.

Na ongeveer twintig jaar in anonimiteit en daarna nog tien jaar wegstoffen in de krochten van BMW’s ‘geheime’ museum, krijgt de enige echte M8 nu echter alsnog zijn dag in de zon. Letterlijk, want BMW gaat de auto helemaal klaarmaken voor de straat. Als dat zover is en het mooi weer wordt, mag ‘ie na drie decennia eindelijk buiten spelen. Nou is de (auto)wereld wel wat veranderd in dertig jaar. Maar toch, als een moderne M8 dit gevaarte ziet opdoemen in de binnenspiegels, zal die toch redelijk nerveus worden…