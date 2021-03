Verstappen tempert de verwachtingen voor seizoen 2021 - Autoblog.nl

Max Verstappen tempert de verwachtingen voor het komende F1 seizoen.

Ja potdikke zeg. Hebben we Verstappen gisteren vast gebombardeerd als kersvers F1 wereldkampioen, gaat ‘ie vandaag een bak koud water op ons gooien. Terwijl teammaat Sergio Perez in de ochtendsessie de snelste tijd noteerde, had Verstappen tijd om met de media te babbelen. Max is in principe positief over hoe de RB16B hem tot zover behandelt:

Ik heb een goed gevoel in de auto. De auto is iets voorspelbaarder. Hij was vanaf het begin eigenlijk iets makkelijker te besturen dan in de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk altijd fijn. Max Verstappen, houdt wel van een beetje voorspelbaarheid

Bij Red Bull Racing hebben ze deze winter alles op alles gezet om de staart van de bolide onder controle te krijgen. In de afgelopen seizoenen was die nogal (k)wispelturig. Max wist daar met zijn enorme talent nog wel mee om te gaan, doch Gasly en Albon lieten zien dat de auto geen kat was die je zonder handschoenen kon aanpakken. Volgens Max is dit nu een stuk beter voor elkaar, hoewel de verbetering ‘m ook zit in andere dingen.

Er zijn natuurlijk meerdere dingen aangepast, meer dan alleen de achterkant. Max Verstappen, vindt de voorkant ook belangrijk

Vermoedelijk bedoelt onze Max daarmee de extra power die Honda dit jaar uit de motor peurt. Logisch ook, want de Honda-stickers op de Red Bull zijn dit jaar een stuk groter. Dat is toch al snel goed voor 5 pk extra per sticker. Doch Max is nog niet bereid mee te gaan in het enthousiasme dat Helmut Marko gisteren aan de dag legde. Volgens hem is Mercedes, ondanks de probleempjes waarmee de Duitsers kampen, ‘gewoon’ weer favoriet:

Ik zat zelf in de auto, dus dan heb je niet veel tijd om je bezig te houden met Mercedes. Maar ik denk niet dat wij de favoriet zijn. Mercedes heeft talloze kampioenschappen achter elkaar gewonnen. In mijn optiek is de situatie nog precies net zo als voor de test, want er is niet veel veranderd. Max Verstappen, weet net als Ronnie Flex niet wat er is veranderd

Waarvan akte.