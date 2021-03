Deze Lancia met Nederlandse styling kende je nog niet - Autoblog.nl

Ben jij blij dat je deze Lancia met Nederlandse styling nu wel kent?

Soms denk je als autonerd dat je alle auto’s die er ooit bestaan hebben wel zo’n beetje kent. In ieder geval alle auto’s die een beetje sjeu hebben tenminste. Maar elke keer komt er dan weer iets voorbij wat je nog niet kende. In deze categorie valt vandaag de Lancia Fulvia Competizione. Een auto met een even opvallend verhaal als uiterlijk. En tevens een auto met een behoorlijk grote Nederlandse tint.

Om maar met dat laatste te beginnen: deze Fulvia is een design van Tom Tjaarda. Nou was deze beste man een Amerikaan, doch zijn pa, ontwerper van de Lincoln Zephyr uit 1935, kwam uit ons kikkerlandje. We claimen ‘m dus gewoon voor ons. Doen we met Max Verstappen immers ook. De lijst van auto’s die Tjaarda ontworpen heeft is lang en gevarieerd. In zijn carrière werkte de designer namelijk onder andere voor Ghia en Pininfarina. Bij die designhuizen werden de extra zachte potloden er vlotjes doorheen gejaagd in de werkzame jaren van Tom.

Zo kon het gebeuren dat Tom als werkbij van Ghia deze Fulvia Competizione ontwierp. Bij Ghia was Alejandro DeTomaso destijds de grote kaas. Deze Alejandro had ambities om zijn eigen automerk te runnen. Later zou hij dat zoals bekend ook doen. Maar in de jaren ’60 speelde Alejandro nog met een ander snood plan. Hij wilde Ford er namelijk van overtuigen dat Lancia een bonafide concurrent van Ferrari kon worden. In dat geval hoopte hij namelijk dat Ford Lancia zou kopen en dat de Blue Oval Alejandro zou installeren als topman. Je moet er maar opkomen.

De machinaties van Alejandro hadden voor hem echter niet het gewenste effect. FIAT kocht Lancia namelijk over en daarmee stonden Ford en Alejandro met lege handen. Doch niet voordat deze Lancia Fulvia Competizione het levenslicht zag. Technisch baseerde de Competizione, zoals de naam al doet vermoeden, op de Lancia Fulvia uit die tijd. Onder de kap ligt dus een 1.6 liter grote V4. Nee geen typefout, de vier cilinders zijn in V-vorm geplaatst.

Dat motortje is een scherp vinnig ding, maar natuurlijk geen enorm pk-monster. Daarom werd voor de Competizione vol ingezet op aerodynamica en gewichtsbesparing. Klapkoplampen en de verstelbare taartschep achterop moesten de luchtgeleiding optimaliseren. De zijruiten waren van plexiglas en de voorruit kwam speciaal uit België, omdat een firma daar ‘m drie millimeter minder dik en dus lichter kon maken. De benzinetank was opgetrokken it aluminium. Om het zwaartepunt omlaag te halen, paste DeTomaso ook nog het chassis aan. Daardoor kon de motor dertig millimeter lager komen te liggen.