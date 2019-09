‘Ubersterke viercilinder ook in grote AMG’s’

Gelukkig is er assistentie.

Ondanks dat vermogen niet het meest relevante aspect is aan een auto, is het wel een term die we heel erg veel gebruiken. Elke motor heeft ‘zoveel pk’. Dat is natuurlijk al een holle frase. Het maximum vermogen bedraagt dat aantal pk’s. Enfin, daar gaan we nog een keer dieper op in.

Voor nu wilde ik u graag meenemen naar de Mercedes-Benz 600 SL (R129). Deze kwam in 1991 op de markt. De impact van deze auto was enorm. Niet zozeer dankzij zijn opvallende styling, want hij zag er bijna hetzelfde uit als de 500 SL. De impact kwam door de 6.0 V12 die in het vooronder lag. In een tijd dat de concurrentie het moest doen met 270 tot 320 pk, had de 600 SL meer dan 400 paarden onder de kap (408 stuks, om precies te zijn).

Fast Forward naar 2019. De Mercedes-Benz SL bestaat bijna niet meer. En 400 pk is niet meer wat het was. De nieuwe Mercedes-Benz A45S AMG levert namelijk 421 pk. Jazeker, een opgepepte viercilinder levert meer vermogen dan een volbloed twaalfcilinder uit de jaren ’90. Bizar. Zoals je kunt begrijpen is er enorm veel moeite in de ontwikkeling van deze motor gestoken. Hebben ze dat alleen gedaan voor de A45 en de CLA45?

Nee, niet helemaal. Nu gaat Mercedes-Benz de motor ook gebruiken voor de GLA en GLB. Dat is op zich logisch, want die auto’s zijn opgebouwd volgens dezelfde architectuur. Maar volgens AMG-baas Tobias Moers gaat er meer gebeuren. Dat laat hij weten aan PaulTan. Moers vertelde dat er expres veel moeite en geld in het blok is gestoken. Niet alleen voor een oost-west configuratie. Met name dat laatste is een belangrijk aspect.

Daarmee doelt hij namelijk op de layout van de A-Klasse (en derivaten). Die modellen hebben namelijk de motoren overdwars liggen en zijn in basis voorwielaangedreven. De noord-zuid configuratie wordt gehanteerd bij de grotere Mercedessen. Deze uitspraak van Moers zal dus betekenen dat deze motor ook geschikt om dus in lengte geplaatst te worden.

Voordat je naar de Mercedes-dealer rent voor een E45 AMG, die kans dat die er komt is niet zo groot. Het is aannemelijker dat het M139-motorblok gebruikt gaat worden in combinatie met een elektromotor. Dit zou betekenen dat het blok te vinden zal zijn in de opvolgers van de ’43’ en ’53’ modellen, die nu nog gebruik maken van een zescilinder verbrandingsmotor (afbeelding boven).