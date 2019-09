Kosten Formule 1 veel hoger voor Gemeente Zandvoort

Formule 1 kost geld. Water is nat.

De Grand Prix van Nederland zit er aan te komen! Voor veel Nederlandse racefans, autosportfans en successupporters is dat fantastisch nieuws. Want zij kunnen nu van dichtbij hun favoriete coureur zien racen in door de duinen van Zandvoort.

Binnenkort gaat men dan écht beginnen aan het verbouwen van het circuit. Eerst moet Team Autoblog nog even de Junkyard race doen. Daarna moet het een Formule 1 waardige baan worden. Maar het is natuurlijk niet alleen de baan die Formule 1-waardig moet zijn. De rest van Zandvoort moet dat ook worden.

Gelukkig heeft de gemeente Zandvoort besloten dat de knip getrokken mag worden. De gemeente heeft 4 miljoen euro opzij gezet om te zorgen dat Zandvoort tijdens het F1-weekend bereikbaar is voor iedereen. Zowel op als rond de baan moet de routing dusdanig zijn dat in iedereen kan komen waar ‘ie moet zijn. Dat klinkt heel erg logisch, maar ga voor de lol met de trein naar het strand van Zandvoort, zo halverwege Augustus. Maar er hangen donkere wolken boven de begroting van de gemeente.

Volgens RTL Z gaat de gemeente heel erg veel te kort komen. RTL Z heeft de voorlopige najaarsnota ingezien en kwam tot de conclusie dat er nog wel het een en ander ontbreekt. Aanvankelijk moest dat bedrag namelijk voldoende zijn om alles te mogen regelen. Zo moet het spoor en het station aangepast worden. Om die aanpassingen te bekostigen is er zo’n 1.200.000 euro nodig. Ook is de gemeente vergeten de kosten voor een lobbyist mee te rekenen. Daarmee vallen de totale kosten van het evenement uit op 5.200.000 euro (plus wat een lobbyist kost). Dat is enorm veel voor slechts één weekend. Jullie aller @wouter plaatst het even in perspectief:

5.2 miljoen op 17400 inwoners. Dat is 300 euro per inwoner. Een gezin met twee kinderen is dus 1200 euro kwijt voor een GP. Koopje man, daar heb je geen kaarten voor. Het songfestival kost maar 46 euro per Rotterdammer. Just saying.

Bij het presenteren van de najaarsnota zal het een en ander duidelijker gemaakt worden. RTL Z meldt dat de Ouderen Partij Zandvoort (OPZ, niet te verwarren met CPZ) van plan is hier wat van te gaan vinden. Overigens zijn de kosten niet de enige zorgen voor Zandvoort. Diverse milieuorganisaties proberen de race te dwarsbomen. Ook is er nog een stikstofuitspraak (van de Raad van State) die voor problemen kan zorgen.