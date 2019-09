Jaguar zit te broeden op nieuwe F-Types

Sommige plannen zijn behoorlijk drastisch.

Je zou het niet zeggen, maar de Jaguar F-Type (X152) kwam iets later op de markt dan de iPhone 5. Jazeker, zó oud is de F-Type inmiddels al. Sinds de introductie begin 2013 is de auto min of meer ongewijzigd in productie. Het begon allemaal met de open F-Type.

Er kwam een coupé bij (waarin @CasperH kon driften), er kwam een F-Type met handbak en later zelfs een heuse viercilinder. Eerlijk is eerlijk, de F-Type is een tijdloze schoonheid en je hebt niet het idee dat ‘ie net zo oud is als Believe Acoustic van Justin Bieber.

Net zoals met de E-Type, XJ-S, XK8 en XK zal de F-Type een lange productieperiode kennen. Een opvolger staat dan ook niet in de startblokken. Sterker nog, Jaguar is zwaar aan het twijfelen over de opvolger van de F-Type, zo laat Autocar weten. Het gaat ten eerste om de layout. Een eenvoudige optie is om de huidige architectuur te behouden: motor voorin, aandrijving op de achterwielen.

Een andere optie waar de belanghebbenden naar kijken is een geëlektrificeerde aandrijflijn met een middenmotor. Sterker nog, deze layout schijnt de voorkeur te hebben bij de dames en heren van Jaguar. Qua lijnvoering en proporties hoeft Jaguar niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar kan met het design baseren op de C-X75, een van de fraaiste auto’s die nooit in productie ging.

Dus er twee mogelijkheden. Een versie met H/T vormig accupakket. Deze heeft een zeer korte neus en het meeste gewicht tussen de achterwielen en cabine, zowel optisch als letterlijk. Een andere optie is een hybride met een hele lange neus en de V8 voorin. Die laatste is een soort tussenoplossing. Vanwege de tegenvallende resultaten heeft Jaguar even gewacht met de ontwikkeling van de nieuwe F-Type. Kijk er niet gek van op als er binnenkort is een flinke facelift wordt geïntroduceerd. De nieuwe F-Type laat namelijk sowieso nog 3 jaar op zich wachten.