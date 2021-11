Uitbreiding van A16 flink duurder dan gedacht

Een project dat duurder uitpakt dan begroot. Met vandaag, een nieuw lap asfalt voor de A16.

Is er ooit een grootschalig project geweest dat qua begroting en uitvoerende kosten overeen kwam? De realiteit is vaak anders. Een dure realiteit, in sommige gevallen is een project tientallen procenten duurder dan begroot. Strenge milieuregels en duurdere bouwmaterialen zijn daar anno 2021 verantwoordelijk voor. En daar is het nieuwe stuk snelweg voor de A16 helaas geen uitzondering op.

Het verkeer dat dagelijks over de A16 bij Rotterdam kilometers maakt ziet de werkzaamheden om zich heen. Het Terbregseplein tot en met Rotterdam The Hague Airport bij de A13 krijgt een nieuw stuk snelweg. Iedere ochtend loopt het verkeer hier vast. Met onder andere een fly-over moet dat straks verleden tijd zijn. In totaal komt er 11 kilometer aan nieuwe snelweg.

A16 uitbreiding kosten

Kosten van dit project? De begroting lag op 1 miljard euro. Volgens Rijnmond zijn de kosten echter inmiddels opgelopen naar 1,7 miljard euro. Alleen dit jaar al gaat het om 183 miljoen euro extra. Stijgende materiaalprijzen en maatregelen rondom corona kunnen ervoor zorgen dat het project nóg duurder gaat uitvallen. Naast duurder materiaal, spelen ook de strengere milieuregels een rol. Er was onder meer extra onderzoek nodig voor een benodigde watervergunning

De uitbreiding van de A16 duurt naar verwachting nog een paar jaar. In 2025 moet het dan eindelijk klaar zijn. Men verwacht dat drie knelpunten uit de file 10 worden aangepakt met dit project. Het gaat hier om A20 Hoek van Holland – Gouda (tussen Rotterdam Crooswijk en Terbregseplein) en de andere kant op tussen Rotterdam Crooswijk en Rotterdam Noord, en de A4 Den Haag- Rotterdam (tussen Ketheltunnel en Kethelplein) en de A13 Rijswijk-Rotterdam (tussen Overschie en Kleinpolderplein).