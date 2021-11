Jaar cel geëist tegen snelheidsduivels op de A16

Weet je nog, die twee motorrijders die vorig jaar in 11 minuten van Breda naar Rotterdam scheurden over de A16? Nou, het OM heeft een jaar cel tegen deze snelheidsduivels geëist.

Het is voor velen stiekem best een droom. Een keer zo hard als je voertuig het toelaat over de snelweg scheuren, ongeacht of er medeweggebruikers zijn. Alleen zijn de meesten van ons wat verantwoordelijker en dus doen ze dat maar niet.

Dat gold niet voor twee motorrijders. Die deden vorig jaar slechts 11 minuten over een ritje van Breda naar Rotterdam over de A16. Kost je normaal ongeveer een half uur, maar als je bijna 280 rijdt gaat dat wat sneller. Geflitst werden ze niet, maar toch wordt er nu een jaar cel tegen hen geëist. De snelheidsduivels hadden hun rit namelijk gefilmd en online gezet.

Toen het filmpje viraal ging, was het een kwestie van tijd voordat de politie de twee in de kraag zou vatten.

Het OM was niet blij met de twee heren

En daarmee drukken we ons nog licht uit. Het OM was helemáál niet blij met de twee snelheidsduivels. Hun rit over de A16 werd namelijk beoordeeld als ‘poging tot doodslag’. In simpele bewoordingen; dat ze zichzelf aan barrels rijden, moeten ze zelf weten, maar er zouden ook onschuldige slachtoffers kunnen vallen.

De motorrijders zelf waren zich van geen kwaad bewust. Een “het was niet ok” kon er nog net af, maar dat was het wel een beetje. De uploader van het filmpje had vooral spijt dat de video viraal was gegaan, zo leek het.

Mocht de rechter meegaan in het verhaal van het OM, dan moeten de heren een half jaar de bajes in, van de geëiste straf is namelijk de helft voorwaardelijk. Als ze na het uitzitten weer naar huis willen, moeten de twee snelheidsduivels zich door iemand anders laten rijden, want er wordt ook geëist dat ze hun rijbewijs voor drie jaar inleveren.

De uitspraak is op 7 december