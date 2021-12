Twee weken cel voor motorrijders die over de A16 knalden

Dat is nog eens een straf. Twee weken cel en ook nog een rijverbod van 5 jaar voor de twee motorrijders die vorig jaar halsbrekende toeren uithaalden op de A16

We schreven er twee weken geleden nog over, de twee motorrijders die in 11 minuten van Breda naar Rotterdam knalden over de A16. De Officier van Justitie had een jaar cel tegen ze geëist vanwege ‘poging tot doodslag’.

Vandaag was de uitspraak, het is geen jaar cel geworden, maar twee weken zitten is ook niet leuk. Bovendien mogen ze de komende 5 jaar geen motor meer besturen. Doen ze dat toch, mogen ze direct terug de bajes in en wel voor twee maanden.

Rechter had wat verzachtende dingen gevonden

Het verschil tussen de eis van een jaar en de uitspraak van twee weken is behoorlijk groot. Dat komt omdat de rechter niet meeging in de ‘poging tot doodslag’ van de officier. Volgens de rechter lieten de twee motorrijders hun snelheid namelijk terugzakken op drukke punten.

Desalniettemin is twee weken cel toch een forse straf voor een verkeersovertreding waarbij geen slachtoffers zijn gevallen. Dat is althans de volledig subjectieve mening van ondergetekende. Je ziet mensen namelijk wegkomen met taakstraffen, terwijl ze al dan niet bezopen iemand hebben doodgereden. Maar dat terzijde.

De moraal van het verhaal

De moraal van het verhaal is natuurlijk dat je niet als een volslagen debiel over de snelweg moet racen. Zeker niet op klaarlichte dag, dat is gewoon vragen om problemen. Verder is het ook nog eens onverstandig om je rit te filmen en online te zetten.

Hadden de twee motorrijders dat namelijk niet gedaan, dan waren ze gewoon weggekomen met hun dollemansrit. Vanwege het filmpje brak er nationale verontwaardiging uit en startte de politie de zoektocht naar de twee.

Dus, normaal doen op de weg en je capriolen al helemaal niet filmen. Als je dat niet doet, zit je tijdens de feestdagen gewoon lekker thuis en niet -zoals André Hazes- helemaal alleen kerstfeest te vieren in je kouwe, kille cel.