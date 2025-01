Uitkijken geblazen voor stoepranden met je Purosangue

Eén of al je velgen moeten vervangen voor een Ferrari Purosangue is echt prijzig.

Het hebben van een grote auto heeft in principe veel voordelen qua binnenruimte. Het enige wat je dan moet accepteren is dat je voetafdruk van buiten wat aan de grote kant is. Vooral bij zaken als manoeuvreren in krappe plekjes en parkeren wordt dat wel duidelijk. Jij hebt vast wel eens het (stoep)randje opgezocht bij het parkeren en het oorverdovende geluid van knarsende velgen gehoord. Lullig, maar alle schade is te repareren. Al kost je dat in sommige gevallen een nieuwe velg.

Ferrari Purosangue

Dat kost vaak wel wat, een beetje afhankelijk van wat voor auto het over gaat. Bovendien is de kans bij de ene auto wat groter dan de andere dat je dicht bij stoeprandjes komt. Bij een SUV is de kans toch wat groter dat je hem gebruikt als dagelijks vervoer. Dus ook bij de Ferrari Purosangue, waar de kans dus aanwezig is dat je een stoeprandje meepakt. Doe daar wel voorzichtig mee, want nu wordt duidelijk wat je dan mag aftikken.

Peperdure velgen

Heb je namelijk de velgen die Ferrari ook gebruikte in het persmateriaal van de Purosangue, dan is dat een duur grapje. Via Miller Motorcars is er nu namelijk een prijsopgave van wat één velg mag kosten. En het bedrag is -houd je vast- 15.810 euro. Voor één velg. Dat betekent automatisch dat als jij een hele set wil, misschien wel om furore te maken in de Facebook-groep OEM Wheels on Other Makes and Models, je 63.240 euro kwijt bent. En dat is exclusief banden, TPMS-sensoren, Ferrari-badges in het midden en montage.

Uiteraard zijn er goedkopere opties, zo zijn de gesmede velgen in kwestie van de Ferrari Purosangue de duurste optie voor de FUV. Er zijn nog een paar minder prijzige designs, alsook natuurlijk een veel goedkopere optie voor een Purosangue.

Image-credit: een Purosangue zonder stoeprandvrees, door @neeszz op Autoblog Spots.