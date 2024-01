Purosangue voor Ronaldo met bijpassend maatpak

Staat er toch mooi op, Cristiano Ronaldo en zijn nieuwe Ferrari Purosangue!

Als je geld als water hebt koop je af en toe een nieuw speeltje. Of dat nu een auto, een boot, een horloge of een vliegtuig is. Dat spelletje heeft sterspeler Cristiano Ronaldo uitstekend onder de knie. Hij weet zijn wagenpark vers te houden met het wisselen van speelgoed.

Wat er soms uitgaat is lastig te zeggen. Ik heb het nummer niet van Ronaldo om dat te vragen. Het is makkelijker om te raden wat er zoal nieuw is. Want op sociale media deelt de populaire voetballer maar al te graag als hij weer een mooie bolide heeft gescoord. In dit geval de nieuwe Ferrari Purosangue van Cristiano Ronaldo.

Zou de Portugees enigszins geïnspireerd door de Britse YouTuber Shmee150? De configuratie lijkt in elk geval een beetje op de Purosangue van de videomaker. Ronaldo heeft gekozen voor een blauw exterieur met een licht interieur. Als kers op de appelflap draagt de voetbalster een mooie bijpassend maatpak van Gucci, inclusief schoenen. Wat een stijlicoon is het ook.

De Ferrari Purosangue is één van de heetste SUV’s van dit moment. Ook al mag je het model geen SUV noemen van het Italiaanse automerk. Onder de kap ligt een 6.5 liter V12, wat het een unieke propositie maakt ten opzichte van de concurrentie. Geen achtpitter met turbo’s, maar een symfonische twaalfcilinder om de oren te plezieren.

We wensen de voetballer van Al-Nassr ontzettend veel rijplezier in zijn nieuwe speeltje. Sinds 2018 mogen ook vrouwen autorijden Saudi-Arabië, dus zijn vriendin Georgina Rodríguez kan naar hartelust achter het stuur plaatsnemen van deze Ferrari! Toch een fijne gedachte.

Fotocredit: Cristiano Ronaldo via Instagram