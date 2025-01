Je kunt nu je Toyota ombouwen tot Ferrari Purosangue

Niemand die doorheeft dat dit geen Ferrari Purosangue is, toch?

In Europa krijgen we geen Toyta Crowns, maar in Japan heeft Toyota tegenwoordig een hele reeks modellen met deze naam. Waaronder de Crown Sport a.k.a. de budget-Purosangue. Schuin van voren vertoont de auto heel veel gelijkenissen met de Ferrari Purosangue. Dat betekent niet dat Toyota aan het kopiëren is geweest: de eerste concept car lieten ze al in 2021 zien, vóór de onthulling van de Purosangue.

In Japan zijn ze niet vies van optische tuning, dus een slimme Japanse tuner – Aero Over – heeft nu een kit uitgebracht waarmee je de Crown Sport nóg meer op een Purosangue kunt laten lijken. Ze steken hun intenties niet onder stoelen of banken, want er zelfs de logo’s lijken op een afstandje op Ferrari-logo’s. Pas als je dichtbij komt zie je dat er een kroontje op staat in plaats van een steigerend paard. De kans bestaat wel dat ze binnenkort post krijgen uit Maranello…

De Purosangue-look bestaat verder uit nieuwe diamond cut velgen, een splitter aan de voorkant, een nieuwe diffuser en vier uitlaten. Standaard heeft de Toyota Crown Sport helemaal geen zichtbare uitlaten, dus dit was een broodnodige aanpassing.

Uiteindelijk ontbreekt er natuurlijk wel een cruciaal onderdeel, namelijk een V12. Wel heeft de Crown Sport PHEV redelijk wat power. In dat geval krijg je 306 pk uit de combinatie van een 2,5 liter viercilinder en een elektromotor. Als reguliere hybride levert de auto 234 pk. Het vermogen blijft dus achter bij de looks, maar het kan erger.

Het bouwen van lookalike SUV’s is trouwens de specialiteit van Aero Over, want ze leveren ook kits waarmee je een Jimny om kan bouwen tot G-Klasse. Daarmee zijn ze niet de enige, want dit is een populaire modificatie in Japan.