Koop een ‘vergeten’ GTI als heerlijke sleeper

De kleine broer van de Volkswagen Golf GTI wordt niet altijd herinnerd, maar als je deze toffe sleeper ziet is dat niet altijd terecht.

Sleepers, we houden er wel van. Het blijft iets leuks hebben als je aan het exterieur niet kan zien wat voor vlees je in de kuip hebt. In de situatie ‘ernaast staan bij het stoplicht’ toch wel geinig. Een sleeper kan van alles zijn. Ofwel een auto die veel sportiever is dan hij pretendeert (een zwarte Volvo V60 Polestar op kleinere velgen vanwege winterbanden, bijvoorbeeld), ofwel een auto die expres ‘minder sportief’ is gemaakt qua exterieur. Daar valt de auto van vandaag wel een beetje onder.

Volkswagen Polo GTI-sleeper

De basis is een Volkswagen Polo GTI van de derde generatie (maar het is slechts de tweede Polo GTI). Die kwam op basis van de Typ. 9N, maar dan na de facelift (Typ. 9N3). Dat werd qua uiterlijk een soort baby-Golf V GTI. Met dezelfde velgen (alleen enkel de 17 inch), dezelfde lakkleuren en het volledig zwarte grillegedeelte met een rood biesje en honingraatpatroon. Ook in het interieur kreeg je net als de grote broer een tartanmotiefje. Wat betreft de motor was het ook de junior van de Golf, in plaats van een 200 pk sterke 2.0 viercilinder kreeg je een 150 pk sterke 1.8. Al scheelde het wel bijna 200 kg op de weegschaal, dus veel meer had je ook niet nodig. Waar de Golf GTI wordt gezien als een heerlijke terugkeer van de GTI, hoor je mensen een stuk minder over de Polo. Waarom eigenlijk?

Polo GTI-sleeper op Marktplaats

Dat brengt ons bij het zilveren exemplaar dat op Marktplaats staat. Aan de buitenkant is ‘ie zelfs iets gematigd ten opzichte van het standaardrecept. Hij is niet rood, maar zilver. Hij heeft zwarte badges, wat altijd een beetje overkomt als goedkope tuning. Hij heeft verder geen visuele upgrades, sterker nog: de velgen van een New Beetle zorgen ervoor dat je vanuit sommige hoeken gewoon aan een doodnormale Polo denkt. Gelukkig maar, want dan weet je niet wat er echt aan de hand is.

310 pk

Het gaat niet over een bizarre motorwissel zoals de Corsa van recent overigens. De vorige eigenaar heeft namelijk flink zijn best gedaan om de Volkswagen Polo GTI op Marktplaats niet-alledaags snel te maken door upgrades aan het standaardrecept. De basis is de standaard 1.8, maar dan met zaken als een andere uitlaat, versterkte turbo, downpipe, open luchtfilter, pittigere bobines en bougies en allerlei hittebescherming om het zooitje ook nog heel te houden. Het resultaat: 310 pk! Volgens de verkoper zijn de upgrades professioneel uitgevoerd en is ‘ie serieus snel.

Zoals gezegd lijkt de cabine erg op de cabine van een Golf GTI, maar dan dus in een Volkswagen Polo. Sterk gebolsterde stoelen met een tartanmotiefje, sportstuur en speciale vloermatten, bijvoorbeeld. En je krijgt een schuifdakje. Heerlijk!

Kopen

Klinkt dat nou leuk, dan staat deze Volkswagen Polo GTI sleeper op Marktplaats. Voor 3.700 euro kan jij deze 310 pk sterke unit hebben. Het gaat wel om een 248.000 kilometer ervaren blok, maar ondergetekende kent geen horrorverhalen over deze motor (wat niet wil zeggen dat ze er niet zijn). Als het allemaal goed gaat, heb je best een hilarische compacte hatch. Koop dan!!1!