De Audi RS6 C9 wordt een hybride beuker

De nieuwe Audi RS6 Avant C9 is gespot en belooft een echte hybride beuker te worden.

Wie een vette, interessante of mooie auto spot die upload die foto’s natuurlijk meteen op Autoblog Spots. Op de redactie zitten we daar natuurlijk bovenop en zo zagen we de spot van spotcrewda gisteren binnenkomen. De Audi RS6 Avant C9.

Dat die in camouflage-outfit rondrijdt mag de pret natuurlijk niet drukken. Dat de auto een hybride aandrijflijn krijgt trouwens ook niet. Want die hybride aandrijflijn die kennen we namelijk al.

Bentley RS6 of Audi Flying Spur?

De aandrijflijn voor de auto wordt er eentje zoals we die al kennen uit de Bentley Flying Spur. Die heeft een 4.0 liter twinturbo V8 en een elektromotor. Met de stekker laadt je het 25,9 kWh grote batterijpakket op en dan kun je zo maar 76 kilometer volledig elektrisch rijden. In de hybride Bentley dan.

Het systeemvermogen in de Bentley bedraagt 782 pk en het maximum koppel in de Flying Spur is 1.000 Nm. Rij je volledig elektrisch moet je het overigens met 190 pk doen en een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur, maar ach, je weet dat die V8 altijd klaar staat om bij te springen. Van nul naar honderd kan in 3,5 seconden.

Als deze aandrijflijn in de hybride Audi RS6 C9 wordt geknutseld is natuurlijk niet gezegd dat hij daar dezelfde prestaties en cijfers produceert, maar toch wel leuk als je kunt zeggen dat de aandrijflijn uit je “brave” Audi uit de Bentley Flying Spur komt.

Audi RS6 of liever BMW M5?

Dat wordt keuzestress straks. Ga je dan voor de Audi RS6 Avant of de BMW M5 Touring? Ook dat is een plug-in hybride. Ook dat is een V8, maar dan een 4,3 liter. Ook hier een dubbele turbo en een maximum koppel van 1.000 Nm. Het systeemvermogen is 727 pk en de nul naar honderd sprint duurt 3,6 seconden.

Volledig elektrisch is er 197 pk beschikbaar en de batterij is er eentje van 18,6 kWh groot. Daarmee kom je dan maximaal 67 kilometer ver en rijdt je maximaal 140 kilometer per uur.

Zeg het maar! Qua prestaties lijken ze enorm aan elkaar gewaagd. Wordt het de Audi RS6 Avant, de BMW M5 Touring of hoeft het geen station te zijn en kun je de Bentley Flying Spur gewoon betalen? We zijn benieuwd naar je keuze!

Foto’s via Autoblog Spots. Spotter: spotcrewda