Uitslag Formule 1: Grand Prix van Monaco 1996

Het is weer tijd voor het juweel in de kroon.

En jawel, we zijn alweer aanbeland bij de zesde race van het F1 seizoen. In het pittoreske Prinsdom van Monaco zal vanavond een van de coureurs aan de dis gaan met Prins Albert en zijn zusjes, als beloning voor het winnen van de Grand Prix. Maar wie-o-wie valt deze grote eer te beurt?

Kwalificatie

Na de kwalificatie van gisteren lijkt Michael Schumacher de beste kaarten in handen te hebben. De regerend tweevoudig kampioen pakte na zijn eerste plaats in de kwalificatie voor de GP van San Marino de tweede pole op rij voor zijn nieuwe team Ferrari. Even was het nog spannend. Na zijn rappe rondje zat Schumacher veteraan Gerhard Berger gisteren opzichtig in de weg tijdens diens snelste ronde. De Oostenrijker verloor zelfs de controle over zijn Benetton B196 en was uiteraard not best pleased. De FIA heeft echter besloten om Schumacher weg te laten komen met de transgressie. Dat was in de tijd dat Shuey zelf bij Benetton reed nog weleens anders. Kan Der Michael deze pole nu wel omzetten in zijn eerste zege voor Ferrari?

Niet als kampioenschapsleider Damon Hill er iets over te zeggen heeft. Damon staat naast Schumacher op de eerste rij. De Williams-coureur die vier van de eerste vijf races heeft gewonnen, zal er alles aan doen om ook eens te winnen op het circuit waar zijn wijlen vader ooit koning was. De Brit moest echter wel ruim een halve seconde toegeven op zijn grote rivaal.

Achter de tweede voorsten maken de twee Benettons van Alesi en Berger, Coulthard in de McLaren, Barrichello in de Jordan, Irvine in de andere Fezza, Hakkinen in de tweede McLaren, Frentzen in de Sauber en de tegenvallende Villeneuve met zijn Williams de top-10 compleet. Onze held Jos start vanaf P12 met zijn Footwork, nadat hij donderdag wat track time verloor door een crash in de vrije training. Jos the boss was wel ongeveer tweeëneenhalve seconde sneller dan zijn teammaat Ricardo Rosset.

Race

Fans van de sport zitten zich al te verkneukelen bij de eerste beelden vanaf het circuit, want hoewel het niet meer regent, is de baan is lekker nat. Dat is eigenlijk wat je nodig hebt voor een spannende race in Monaco, want het is er notoir moelijk om in te halen. Als de auto’s naar de grid rollen zien we nog meer reden voor Nederlandse fans om de hartslag omhoog te laten gaan. Jos Verstappen is namelijk de enige die start op slicks, terwijl de rest op gegroefde banden staat. Dat kan nog weleens een gouden move blijken te zijn als de baan opdroogt en de rest de pits in moet om de regenbanden te dumpen.

Voor Montermini is het al voor de start voorbij. De Italiaan crasht in de opwarmronde in de tunnel en zijn Forti-team heeft geen reserveauto klaarstaan. Dat is dus snel een taxi boeken richting het vliegveld van Nice.

Race: start

Schumacher kent dit jaar niet de beste starts en ook dit keer komt hij niet super van zijn plek. Cynici zullen zeggen dat het komt omdat hij nu niet stiekem meer launch control heeft die hij bij Benetton wel had. Hoe dan ook gaat Hill de Duitser meteen voorbij richting Sainte Devote. Jos Verstappen komt ondanks zijn gladde rubber ook goed weg. Helaas gaat het daarna heel snel fout voor de Nederlander. Hij probeert zijn Footwork aan de buitenkant naast de McLaren van Hakkinen te prikken, maar daar is geen ruimte. Jos ligt er in de eerste bocht alweer uit. Zonde, want je weet nooit wat er mogelijk was geweest op dit natte Monaco vandaag.

We hebben echter bijna geen tijd om onze teleurstelling te erkennen, laat staan die te verwerken. Het gaat namelijk direct helemaal los. De twee Minardi coureurs zitten elkaar in de weg en voegen zich bij Jos naast de zijlijn. Maar dan komt de echte shock. Niemand minder dan Michael Schumacher verliest knullig de controle over zijn Ferrari en glibbert de boarding in. Einde race voor de Duitse Regenmeister. En het is nog steeds niet klaar. Ook de veelbelovende Brazo Barrichello ligt er in de eerste ronde uit nadat hij achterstevoren gaat in Rascasse. Mon dieu!

Monaco 1996 is GO! 🚦



And there's been early drama involving the great Michael Schumacher 💥 😮



Tap on the link to watch the stream now 📲#F1Rewind ⏪ #MonacoGP 🇲🇨 — Formula 1 (@F1) April 4, 2020

Verslaggever Olav Mol roept het al. Dit zou wel eens het verhaal van de tien kleine negertjes kunnen worden. We vinden die term trouwens ietwat politiek incorrect nu het nieuwe millennium in aantocht is, maar we zullen het maar gooien op Olavs verbazing over wat er hier gebeurt. Daarbij krijgt hij ook al snel gelijk. Achtereenvolgens vallen binnen vijf ronden ook nog Katayama, Rosset en Diniz uit. De laatste heeft overigens gewoon botte pech. De zoon van supermarktmagnaat Abilio dos Santos Diniz valt uit met een defecte versnellingsbak. De race is vijf rondes oud en we hebben nog maar 13 van de 22 coureurs op de baan!

Als de rookwolken zijn opgetrokken zien we dat Hill als een speer gaat. Alesi, die toch geldt als een specialist in dit soort omstandigheden, lijkt het tempo niet te kunnen volgen. Alesi’s teammaat Berger lijkt iets meer snelheid te hebben, maar maakt ook weer niet direct aanstalten om Jean voorbij te gaan. Voordeel voor de Benettons is dat de op de vierde plaats rijdende Irvine nog een klap trager is. De Ier geeft al snel secondes toe op het Benetton-duo, terwijl er zich achter hem een flink treintje vormt.

Heinz-Harald Frentzen, die in verband wordt gebracht met een toekomstige overgang naar Ferrari, zit Irvine direct op de hielen. De Duitser doet zichtbaar alles wat hij kan om Irvine voorbij te gaan. De Sauber prikt en prikt, maar Irvine geeft geen krimp. Dit ongetwijfeld tot frustratie van Coulthard, Salo, Villeneuve en de anderen die de wagonnetjes van de Irvine-trein vormen.

Na een rondenlange status quo volgt de onvermijdelijke touché. De heuvel op na St Devote rijdt Frentzen zijn neus stuk op Irvine’s Ferrari. Ferrari’s tweede man lijkt echter zonder problemen door te kunnen. Daarna blijkt dat ook de mannen achter Frentzen geen indruk kunnen maken op Irvine. Zelfs Coulthard niet, terwijl die vandaag nota bene rijdt met een helm van Schumacher over zijn brede kaken. Kennelijk is het niet de helm die het verschil maakt.

Race: Mid Race

Na de even sprankelende als explosieve start van de race komt de race nu even tot rust. Het is wachten op de eerste die durft te stoppen voor slicks. Even dwalen de gedachten af. Wat nou als Jos nog had rondgereden…Dan lijkt Berger de gok te wagen. Hij komt binnen met de Benetton. Maar het is optisch bedrog, Berger blijft in de pits staan met een probleem. Pas veel later waagt Frentzen wel de gok. Na zijn schade heeft hij immers ook niet zoveel meer te verliezen.

De tijden die Frentzen rijdt, laten iedereen zien dat slicks op dit moment de juiste banden zijn. Hill komt binnen en verliest de leiding aan Alesi, maar de Italiaanse Fransman zal ook moeten stoppen. Ondertussen laat Martin Brundle zien dat de omstandigheden toch nog tricky zijn. Hij parkeert zijn Jordan in de boarding.

Alesi kan niet lang genieten van zijn eerste positie, want Hill haalt ‘m met zijn slicks gewoon op de baan in. Benetton wacht op het oog te lang met het wisselen naar de droogweerbanden. Niet alleen verliest Alesi erg terrein op Hill, ook Olivier Panis komt opeens als een raket opzetten. De banden van de Ligier-coureur zitten duidelijk in de juiste window. De Fransman worstelt zich op onzachte wijze een weg langs Irvine in de Loews-hairpin. In een paar ronden rijdt hij en passant acht seconden van het gat tussen hem en Alesi dicht.

The circuit is drying out, but there is still drama around every corner 😮 🙈



Only 11 cars remain!



Tap on the link to watch the 1996 Monaco Grand Prix 📲#F1Rewind ⏪ #MonacoGP 🇲🇨 — Formula 1 (@F1) April 4, 2020

Die strijd wordt nog gewichtiger als…Damon Hill opeens uitvalt! Man man man, zo goedgezind als Monaco was voor Graham Hill, zo veel pech heeft Damon er. Hill deed vandaag zelf alles goed, maar zijn Renault-krachtbron laat hem in de steek met een zeldzame plof. Juist hier op dit circuit dat motoren niet echt zwaar belast en juist op dit moment. Weer geen zege voor hem en weer geen zege voor Williams in Monaco dus. Hoewel, Villeneuve rijdt natuurlijk nog wel door, maar ondanks dat hij op een gegeven moment de snelste ronde reed lijkt hij niet direct aanspraak te maken op de zege.

Op dit moment gaat Alesi in ieder geval relatief onbedreigd aan de leiding. Jean rijdt inmiddels ook op slicks. Zijn naaste belager heet Panis. Daarachter rijdt Coulthard, die na zijn pitstop tweeëneenhalve seconde achter Olivier op de baan is gekomen. Die 2,5 seconde loopt echter al snel weer op tot zes seconden. De Ligier gaat tevens nog steeds sneller rond dan de Benetton, maar door het treintje rijden achter Irvine aan het begin van de race is de achterstand nog steeds bijna een halve minuut.

Maar dan lijkt Alesi toch te kunnen counteren. In de 46ste ronde zet hij de snelste ronde neer. En ook in de rondes daarna weet hij het gat iets te kunnen vergroten. Zo stevent Jean na zijn emotionele overwinning voor Ferrari in de Grand Prix van Canada vorig jaar af op zijn tweede zege. In de 54ste ronde komt Alesi binnen voor zijn tweede stop en voegt hij zich in eerste positie weer terug op de baan.

Race: Finish

En dan denk je dat het allemaal wel gezegd en gedaan is, maar dan heeft Casino Monaco nog een speling van het lot in petto. Vanuit een onbedreigde eerste positie komt Alesi opeens nog een keer de pitstraat binnenrijden. Jean schudt het hoofd. Dit kan toch nooit de bedoeling kan zijn geweest! Over pechduivels gesproken, het is toch niet te geloven hoeveel pech deze man heeft in de F1. Panis komt over start-finish en leidt de race! Flava Flav kan het niet geloven en slaat een arm om Alesi’s schouder.

Coulthard heeft inmiddels het gat met Panis weer teruggebracht naar zo’n tweeëneenhalve seconde en kan zich onsterfelijk maken door in zijn tweede volle jaar de Grand Prix van Monaco te winnen. Met nog ongeveer een kwartiertje op de klok brengt Coulthard het verschil terug tot anderhalve seconde. Probleem voor de Schot is alleen dat achterblijver Irvine nog tussen beiden rijdt.

Coulthard verliest daardoor een aantal ronden de kans om Panis aan te vallen. Daar komt pas een einde aan in ronde 70, als Irvine nog een keer naar binnen duikt voor een pitstop. De Ier is nog niet klaar met mensen in de weg rijden, want hij spint en vangt Salo en Hakkinen op. Er zijn nog vijf minuten te gaan. Zo lag en ene Ferrari er aan het begin van de race uit en de andere aan het einde. De snelheid lijkt er een beetje in te komen bij team rood, maar nu moet het nog omgezet worden in goede resultaten.

Helemaal vooraan jaagt Coulthard nog steeds op Panis. Het verschil wordt zienderogen kleiner. Maar als er nog 42 seconden op de klok staan en Panis rechtsaf nog een keer de heuvel opdraait, lijkt hij de race in handen te hebben. Het elastiekje met Coulthard is kapot geknapt. Zo gaat Olivier, die in de eerste vijf races van het seizoen slechts één puntje pakte, er daar tien stuks aan toevoegen. Dat zal echter slechts bijzaak zijn voor Panis, die met de Franse tricolore in de hand zijn zegeronde doet. Dit is een dag die hij nooit zal vergeten.

Coulthard wordt tweede, vóór Herbert. De Britse veteraan hebben we bijna de hele race niet gezien, maar toont aan hoe belangrijk het is om de finish te halen in dit soort races. Teammaat Frentzen wordt geclassificeerd als vierde, hoewel hij de race eindigt in de pits. Voor Sauber is het een belangrijk resultaat, want tot op heden stonden er nog geen puntjes op het scorebord. Salo en Hakkinen worden vijfde en zesde, ondanks dat ze al een paar rondjes niet meer meededen na de klapper met Irvine, die net buiten de puntjes valt. In de strijd om het kampioenschap is er niet veel veranderd. Alleen hebben Villeneuve en Schumacher nu weer een race minder om Hill nog in te halen.

De volledige uitslag

Olivier Panis – Ligier-Mugen-Honda David Coulthard – McLaren-Mercedes Johnny Herbert – Sauber-Ford

DNF