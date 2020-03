Perridon: “Aan basis van succes Verstappen gestaan”

Perridon gaat even vol Louis van Gaal op Max Verstappen.

De racesport is een machtig mooie wereld van snelheid, glamour, talent, adrenaline, durf, vernuft en schoonheid. Het is echter ook een wereld waar het slibberige slijk der aarde érg belangrijk is. Je kan nog zo’n zware rechtervoet hebben, zonder de juiste connecties kom je niet heel ver. Misschien dat dit anders wordt nu iedereen met een opgevoerde Playstation virtueel kan gaan racen. Doch tot nu toe was het een waarheid als een koe. Het helpt bijvoorbeeld enorm als je pa talloze van die koeien verkoopt, zoals Latifi senior.

Ook onze held Max Verstappen was nu waarschijnlijk een vlotte student geweest als hij niet in karts en auto’s getild was door kapitaalkrachtige lieden. De eerste daarvan was natuurlijk vader Jos, maar die kon ook geen Latifiësque bedragen op tafel leggen. Gelukkig legden bedrijven als Red Bull, Jumbo en Exact de rest bij. Het is echter een andere geldschieter die ook iets van erkenning wil hebben voor ‘het maken van Max’. Eentje die in het verleden er gek genoeg juist voor koos om Max níet te sponsoren. We hebben het over niemand minder dan Michel Perridon, oprichter van Trust, pa van Don en vermaard Bugatti-liefhebber.

Perridon sponsorde in het begin van deze eeuw verschillende Nederlandse coureurs in vooraanstaande raceklasses. Onder andere Doornbos, van der Zande en Albers kregen een Trust-sticker op hun hoofden geplakt. Het begon echter allemaal met Jos Verstappen, toen die in 2001 nog voor Arrows reed. Volgens kwaliteitspublicatie Formule 1 kostte het eerste stickertje op de voorvleugel Perridon 50 ruggen. Daarna volgde in circa tien jaar nog ongeveer 9.950.000 Euro. Had je ook een paar Bugs voor kunnen kopen.

Perridon had een gecompliceerde verstandhouding met Jos Verstappen, maar uiteindelijk gingen de twee toch goed met elkaar. Toen het moment echter kwam waarop Michel Max kon gaan sponsoren, besloot hij dat niet te doen. We schreven daar destijds ook al over. Het zou allemaal te duur worden, aldus Perridon. Spijt heeft Michel daar naar eigen zeggen niet van. Wel vindt hij het irritant als Jos zijn rol in het succes van Max ontkent:

Jos kan hartstikke trots zijn op Max, zijn droom is uitgekomen. Hij heeft zelf ook meer dan honderd Grands Prix gereden. Als Jos dat niet had gedaan, was Max niet in de Formule 1 terechtgekomen. Ik heb heel bescheiden mede aan de basis gestaan door de centen die ik als sponsor in Jos heb gestopt. Dat moet hij niet gaan ontkennen, dat vind ik een beetje lullig. Michel Perridon, eindbaas van Trust

Waarvan akte?