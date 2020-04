Tesla stuurt honderden arbeiders de laan uit

Na de jubelcijfers stuurt Tesla wat noeste arbeiders de laan uit.

Afgelopen donderdag maakte Tesla bekend dat ze in Q1 van 2020 maar liefst 88.400 auto’s hebben afgeleverd. Dat was een aanzienlijk hoger aantal dan analisten vlak voor de aankondiging verwacht hadden. Hoewel dat ietwat relatief is, omdat die verwachtingen in de laatste dagen voor de aankondiging nog even naar beneden werden bijgesteld. Tot ongeveer een week voor de dag des oordeels was de hoop nog dat het getal boven de 100.000 units zou liggen.

Ik heb goed nieuws en slecht nieuws

Maar goed, het nieuws was op het oog beter dan op het laatste moment verwacht werd zou je kunnen zeggen. De fansla fora ontploften dan ook van vreugde en een nog grotere adoratie voor de Muskias. In eerste instantie zorgde het nieuws ook voor een forse koersstijging van het aandeel TSLA op de beurs. Die beurs was overigens net gesloten, maar ‘na de bel’ pakte TSLA er bijna twintig procent bij.

De jubel was van relatief korte duur, want gedurende de vrijdag leverde TSLA deze winst alweer bijna helemaal in. Q1 2020 mag dan de beste Q1 zijn die Tesla OOIT gehad heeft, maar was tegelijkertijd slechter dan Q2, Q3, en Q4 van 2019. En ook slechter dan Q4 van 2018 overigens. Voor een bedrijf waarbij de waarde gestoeld is op de verwachting van explosieve groei, is het dus misschien wel helemaal niet zo’n goed nieuws. Het had alleen nog veel slechter kunnen zijn.

Aan het eind resteerde nog een plusje van circa vijf procent. Fors voor een regulier groot bedrijf, maar voor Tesla, dat drijft op sentiment, niet heel bijzonder. De summiere informatie die Tesla in haar statement gaf (normaal is deze veel uitgebreider), gaf de analisten uiteindelijk toch reden tot twijfel. Het geeft te denken wat er was gebeurd als de cijfers nog wat slechter waren geweest.

Tesla arbeiders in Q2

Maar de echte test zit er nog aan te komen. De verwachting is namelijk dat Q2 de echte killer voor de economie gaat worden en dus ook voor Tesla. Het kwartaal begint in dat opzicht met minder florissant nieuws. Tesla heeft namelijk wat noeste arbeiders aan de kant geschoven. Zowel in de (momenteel gesloten) fabriek in Fremont, California als in Gigafactory 1 in Nevada hebben honderden uitzendkrachten gehoord dat ze eruit vliegen, zo meldt Reuters. Een bericht van Balance Staffing leest als volgt:

It is with my deepest regret that I must inform you that the Tesla factory shutdown has been extended due to the COVID-19 pandemic, and as a result, Tesla has requested to end all contract assignments effective immediately. Balance Staffing

Ook werkers die via andere uitzendbureau’s bij Tesla werken hebben soortgelijke berichten gehad. Het lijkt een inkoppertje dat dit zijn weerslag gaat hebben op Tesla’s productie. Maar misschien is dat niet eens het ergste voor Tesla, want de grote vraag is wat er gebeurt met de vraag naar Tesla’s. Wat denk jij, gaat Tesla dit jaar als een raket terug naar de hoogtes van begin dit jaar, of gaat Elon naar nul? Laat het weten, in de comments!