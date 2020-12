Bizarre uitslag Formule 1: Grand Prix van Sakhir - Autoblog.nl

Jagen Russell en zijn wingman Bottas het hele veld op een ronde achterstand, in de Grand Prix van Sakhir?

Amerikaanse taferelen in de Formule 1! We rijden vandaag namelijk een race op een (on)heuse oval. Dat kon natuurlijk niet uitblijven na de overname van de sport door Liberty Media. Dankzij Corona is het echter nog eerder gebeurd dan we wellicht verwacht hadden. Goed, bovenstaande is een beetje een gebbetje natuurlijk. Een echte oval is de ‘buitenste ring’ van Sakhir natuurlijk niet. Officieel kent het zelfs elf bochten, net zoveel als de Red Bull Ring. Maar ja, de meeste van die bochten zijn volgas. Zodoende is de baan voor F1 begrippen toch een vreemde eend in bijt.

Of dat nou goed nieuws of slecht nieuws is, daar zijn de meningen over verdeeld. Max Verstappen bijvoorbeeld, die vindt het maar niks. Hij ging op vrijdag zelfs zo ver het circuit F1 onwaardig te noemen. Voor fans daarentegen kan het misschien juist leuk worden. Hele goede auto’s hebben op deze baan toch net wat minder voordeel ten opzichte van mindere auto’s dan normaal.

Het zat dan ook enorm dicht bij elkaar allemaal gisteren in de kwalificatie. Maar aan de andere kant, uiteindelijk stonden wel weer ‘gewoon’ de verwachte mensen op de plekken 1, 2 en 3. De top-3 vandaag op de grid wordt namelijk gevormd door de twee Mercs en onze held Max Verstappen. Mocht je de rest van het weekend even gemist hebben, is het daarbij wel het vermelden waard dat Russell de plek van Hamilton dit weekend heeft overgenomen.

Op de zaterdag deed hij dat in ieder geval vast met verve, hoewel hij zijn eerste F1 kwalificatie-nederlaag ooit incasseerde. Het minieme verschil van 26 duizendsten ten opzichte van Bottas maakte echter indruk. Zou George ‘m vandaag gewoon kunnen winnen zoals Verstappen ooit deed bij zijn debuut voor Red Bull Racing? Of gaat diezelfde Verstappen er vandaag misschien wel met de buit vandoor? We gaan het zien.

Start

Bottas komt aardig van zijn plek, maar het lijkt alsof Russell nog wat harder van kiet gaat. Jawel! De Brit komt langszij en knijpt er dan brutaal voorbij. Man man man wat laat die Bottas zich dan toch gewoon weer de kaas van het brood eten ook. De Fin krijgt wellicht uit frustratie te maken met een overstuur momentje door de eerste knik en wordt direct bedreigd door de mannen achter hem. Die heten Verstappen, Leclerc en Perez. Vooral voor de Mexicaan ziet het er goed uit. Hij heeft het momentum te pakken en glipt voorbij aan MV33.

Echter eindigt het voor de drie naaste belagers van Mercedes vandaag een bocht later allemaal in tranen. Terwijl Kimi Raikkonen achter in beeld spint op het punt waar het vorige week misging voor Grosjean, remt Leclerc veel te laat aan. Hij tikt daarbij Perez op het achterwiel en de onfortuinlijke Checo gaat in de rondte.

Helaas voor de Nederlandse fans, is ook Max Emilian hier een onschuldig slachtoffer van. De Nederlander moet Perez namelijk ontwijken, kiest de buitenkant, komt op het stof en glibbert de bandenstapel in. Daar wordt hij gebroederlijk vergezeld door Leclerc. De Ferrari en de Red Bull staan naast elkaar geparkeerd alsof de betere dancings van Bahrein daar een parkeerplaats aanhouden. Verstappen is echter zichtbaar pislink. Hij weet dat er vandaag wat te halen was.

De wedstrijdleiding besluit dat het wederom tijd is voor een safetycar in de eerste ronde van een race. Dat geeft Perez dan in ieder geval de kans om zijn auto even te laten repareren in de pits. Bottas zit dan toch weer vlak achter Russel en Sainz is dankbaar doorgeschoven naar P3 .

Als de safetycar weer afdraait richting pits, ruikt Sainz dat er misschien nog meer in het vat zit. Hij rijdt namelijk op de rode softs terwijl de Mercs voor hem de mediums hebben mogen steken nadat ze daar gisteren Q2 op deden. In deze beginfase van de race zijn de softs echter nog eventjes in het voordeel. Dat geldt zeker als ze onder de McLaren liggen, want eerder dit jaar hebben we al gezien dat de Macca de softs heel snel op temperatuur krijgt. Sainz valt aan bij Bottas en verschalkt hem buitenom door bocht één.

Het is echter een kortstondig genoegen voor de Spanjaard, want al snel is het beste van zijn banden af. Bottas kan dan vrij makkelijk counteren en weer aansluiten achter Russell. In no time rijden de Mercs vervolgens weg bij Speedy Carlos, die dus nu de rest van het veld aanvoert. Dat was al de verwachting vooraf, deze layout van het circuit is Mercedes immers op het lijf geschreven.

Opvallend is verder dat Perez zich ondertussen werkelijk als een raket terugknokt door het veld. Daarbij haalt hij met een mooie move ook Alexander Albon in voor een stoeltje bij Red Bull volgend jaar P9 in de race. Albon is zelf ook weer lekker aan het knokken overigens. We hebben al eerder gezien dat hij op zich wel de racecraft heeft. Het ontbreekt alleen gewoon aan snelheid, in ieder geval in combinatie met de RB16.

Mid Race

De rondjes volgen elkaar zo snel op, dat er al bijna dertig verstreken zijn voordat de in ronde één uitgevallen Max zijn interview doet met de oranje Mic. Daniil Kvyat rijdt na zijn eerste pitstop zomaar de snelste ronde van de race. De Rus is dit weekend tot op heden lekker bezig, maar heeft misschien wel teveel gevraagd van zijn banden. Ricciardo komt ‘m nu namelijk toch opzichtig in de nek hijgen.

De Mercs hebben inmiddels echt een straatlengte voorsprong op de rest. Op dit tempo gaan ze misschien echt het hele veld op een ronde zetten. Over de radio krijgt Bottas te horen dat ‘beide auto’s van de kerbstones’ af moeten blijven. Pijnlijk hoor, feitelijk is dat toch een beetje een verkapt bericht dat hij maar achter Russell aan moet hobbelen.

De bandenslijtage op het circuit lijkt ernstig mee te vallen, want Lance Stroll komt pas in ronde 43 binnen met zijn softs voor stop nummer één. De Canadees komt vlak voor Ocon weer de baan op, maar moet de Fransman vervolgens toch laten gaan. Ocon haalt Lance namelijk met een mooie move in, waarbij beide coureurs elkaar net genoeg ruimte geven. Zo zien we dat graag.

Bij het ingaan van ronde 46 komt Russell binnen om te switchen naar de harde band. Dit is het cruciale moment in de race. Waar komt Russell terug de baan op en wat kan Bottas nu? Russell roept op de radio ‘no power’ en zet vervolgens de snelste middelste sector van iedereen neer. De Brit emuleert dus niet alleen de snelheid, maar ook het drama van Lewis Hamilton vandaag. De nieuwe hards werken duidelijk prima voor Russell. Bottas zal ongetwijfeld proberen er alles uit te peuren nu, maar hij verliest voorlopig alleen tijd.

Aan het eind van ronde 50 komt Valtteri dan naar binnen voor zijn stop. Ook hij gaat gewoon naar de harde band. Bij het uitrijden van de pits zien we het al: GR63 blijdt VB77 heel dik voor. Sterker nog, het verschil is 8,5 seconden. Het enige wat hem nu nog van een sensationele zege af lijkt te kunnen houden, is dat hij wellicht te snel te veel heeft gevraagd van zijn banden, een bizarre klapper of technische malheur. Over de radio laat George nog maar eens weten dat de stuurbekrachting hem wat minder helpt dan hij zou willen.

George zijn reguliere teammaat Latifi valt dan opeens stil met echte technische malheur en veroorzaakt een virtual safetycar. Verschillende coureurs maken daarvan gebruik om even de pits op te zoeken en minder tijd te verliezen. Dan moet je echter wel een goede pitstop uitvoeren. Bij Vettel en Ferrari lukt dat, niet voor het eerst, niet. De Duitser staat eerst te lang stil en wordt dan weggestuurd middels iets wat alle schijn heeft van een unsafe release.

Perez blijft ondertussen doorgaan met geweldige reclame voor zichzelf maken door teammaat Stroll in te halen en gewoon naar P3 te gaan. Niet normaal wat die Mexicaan laat zien hier vandaag. Maar dan draait een spin van Aitken waarvoor een echte safetycar de baan opkomt, gooit opeens de race opeens helemaal op zijn kop! Man man man…Hoe zeg je ‘man man man’ in het Duits?

Mercedes denkt slim te zijn door beide coureurs naar binnen te halen voor een gratis stop tijdens de safetycar. Zo zijn ze niet kwetsbaar voor coureurs die achter hen stoppen. Maar dit puike idee mondt uit in een compleet drama. George Russell schiet namelijk door bij zijn stop en er ontstaat een beetje paniek in de Mercedes-pits.

Bij Russell zelf lijkt er in eerste instantie niet veel aan de hand, maar bij Bottas daarentegen des te meer. Er lijkt een wheelgun niet te werken, Bottas staat zo lang stil dat zijn remmen in de fik gaan en wordt dan weggestuurd op dezelfde set banden waarmee hij binnen kwam rijden. VB77 verliest daardoor veel plekken. Dat lijkt dus een makkie te gaan worden voor Russell. Maaaaaarrrrr…

Russell krijgt dan via de radio te horen dat hij op een mismatch van banden rondrijdt. Hij heeft een band van Bottas gemonteerd gekregen. Dat mag natuurlijk niet, dus moet Russell nogmaals de pits opzoeken. Met een kort sprintraceje van twintig ronden te gaan, ligt Perez daardoor nu op kop voor Ocon en Stroll! Pas daarachter rijden Bottas op oude banden en Russell op nieuwere banden. Krijgen we na Gasly in Monza dan weer een hele verrassende winnaar?

Finish

Oké, twintig korte rondjes dus naar de finish. Russell maakt kort werk van Bottas en Stroll. Daarna zit hij heel even klem achter Ocon, maar ook dat duurt niet lang. Dit moet George in principe kunnen afmaken tegen Checo op zijn oude banden. Maar ja, je gunt het Sergio, die misschien wel zijn een voor laatste Grand Prix rijdt, ook zo. Zeker na de race die hij vandaag heeft laten zien.

Bottas toont ondertussen andermaal aan dat hij niet kan inhalen. Sainz lijkt zich daar zelfs zo over te frustreren dat hij zich op de radio afvraagt wat Valtteri eigenlijk aan het doen is. Later laat de Spanjaard VB77 even zien hoe het wel moet, door hem bruusk aan de kant te duwen. Valtteri komt daarbij op het vuil en wordt ook nog verschalkt door Ricciardo, Albon en Kvyat. Oef wat zakt de koele Fin hier weer door het ijs.

Vooraan lijkt Russell nog steeds op weg naar Perez, maar niet meer met de rasse schreden van in de eerste rondjes na de safetycar. En dan opeens is er drama voor George. De man die al zo vaak net op het nippertje puntjes miste in de Williams, heeft nu een slow puncture. Hij moet dus de pits opzoeken met luttele rondjes te gaan. Je verzint het niet.

Voor Perez is dat natuurlijk het beste nieuws van de eeuw. Als de Mexicaan niet zoals vorig weekend zijn motor opblaast in de laatste rondjes, dan lijkt zijn eerste zege een feit. Ooit ging hij zo aan de leiding in de Sauber in de stromende regen in Maleisië. Toen werd hij door een heel klein foutje echter nog voorbij gestoken door Alonso in de Ferrari. Sergio moet toch ook gedacht hebben dat het er misschien niet meer inzat, maar vandaag wordt hij dus toch nog een F1 race winnaar. En het is absoluut niet gestolen. Hulde, hulde, hulde!

Russell pakt in de laatste minuut van de race toch nog zijn eerste plek in de punten en scoort tevens de snelste ronde van de race. Het is een hele schrale troost voor GR63, die vandaag bijna niks verkeerd deed behalve één keer ietsje te ver doorschieten in de pits. Wat heeft ook hij hier vandaag zijn visitekaartje afgegeven en toch ook wel een beetje de kwaliteiten van Bottas en Hamilton gerelativeerd.

Sainz dringt nog aan bij Stroll voor het podium, maar het lukt de Spanjaard net niet om dat klaar te spelen. Ocon wordt tweede en mag de twee roze Mercs vergezellen op het podium. Ricciardo, Albon, Kvyat, Bottas, Russell en Norris maken de top-10 compleet. Buiten de top-10 eindigen Gasly, dit weekend een keer de minder van Kvyat, de kleurloze Vettel, de Alfa’s, de Hazen en Aitken. De twee rookies Aitken en Fittipaldi komen dus als laatste aan de finish.

Maar goed, dat laatste is vooral voor de statistiekboeken, wat blijft hangen is de herinnering aan een geweldige race. Max Verstappen mag het dan een baan van niks vinden, wij willen voortaan altijd de Grand Prix van Bahrein op deze layout!

Volledige uitslag Formule 1 Sakhir 2020

Perez – Racing Point Ocon – Renault Stroll – Racing Point Sainz – McLaren Ricciardo – Renault Albon – Red Bull Kvyat – Alph Tauri Bottas – Mercedes Russell – Mercedes Norris – McLaren Gasly – Alpha Tauri Vettel – Ferrari Giovinazzi – Alfa Romeo Raikkonen – Alfa Romeo Magnussen – Haas F1 Aitken – Williams Fittipaldi – Haas F1

DNF

Latifi – Williams

VERSTAPPEN – Red Bull

Leclerc – Ferrari