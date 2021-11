Stand na GP Brazilië 2021 plus 6 dingen die ons opvielen

We hebben voor je! De stand na GP Brazilië 2021. Alle overzichten, rangen en standen die ertoe doen.

Nu het seizoen ten einde loopt, wordt het telkens spannender. Zeker omdat de uitslag onbeslist blijft. Zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton kunnen nog de wereldtitel binnenslepen.

De GP van Brazilië 2021 was enerverend. Dankzij een hoop tumult, een kwalificatie, een sprintrace en een hoofdrace was er het hele weekend voldoende te beleven. Sterker nog, het was de hele race spannend totdat Verstappen werd ingehaald.

6 Dingen die ons opvielen

Voordat we verder gaan met de stand na de GP Brazilië 2021, dit zijn 6 dingen die ons opvielen aan afgelopen weekend:

FIA heeft het druk

Niet alleen Hamilton en Verstappen worden op de proef gesteld, ook de FIA moet zijn hoofd koel zien te houden. Hamilton zijn overtreding was van technisch aard. Zijn DRS ging 2 millimeter te ver open. Net als met de brandstof van Vettel na de GP van Hongarije 2021 is dat vrijd eenvoudig: diskwalificatie, want voldoet aan de regels. Het spoiler-voelen van Verstappen was echter van Een andere categorie. Dat koste in dit geval 59 mille. Daar kunnen ze bij de FIA een mooi flesje Chianti van kopen. Maar hopelijk werd er hier ook een duidelijk precedent geschapen. Voelen kost geld.

Lewis Hamilton nog LANG niet afgeschreven

De waan van de dag sleept ons allen mee. Ondanks de flinke achterstand bij aanvang van dit weekend is Lewis Hamilton nog lang niet afgeschreven. De Brit blijft gewoon strijdbaar. In de kwalificatie en de sprintrace was de Brit een klasse apart. In elke sector was hij het snelste. De ‘overspeed’ op het rechte stuk, geholpen door slipstreams en de DRS was werkelijk enorm. Die safety car in ronde 6 hielp ook mee.

Hoe snel is die Mercedes nu werkelijk?

Daarmee komen we op het volgende punt. Mercedes heeft niet elke race zijn huiswerk gedaan. Soms was de snelheid er niet, andere keren maakten ze kleine blundertjes met grote gevolgen. Dat is misschien altijd zo geweest, maar het enorme snelheidsverschil dit weekend was bizar. Nog nooit was het verschil zo groot als dit weekend. Dat geeft ook aan dat de race nog lang niet gelopen is. Sowieso, er komen nu nog drie races aan die – zoals het ernaar uit ziet – erg goed aansluiten bij de Mercedes W12.

Verstappen

Ja, ja, we hebben een oranje bril. Max Verstappen heeft het maximale eruit gehaald. Meer zat er simpelweg niet in. Het leek nog eventjes spannend te gaan worden, maar de extra snelheid die Hamilton had, daar was niets tegenop gewassen. Desondanks bleef Verstappen kalm en realistisch.

McLaren in de rats

Bij McLaren gaat het even niet hoe het moet gaan. Norris en Ricciardo leken aanvankelijk best of the rest te zijn. Sterker nog, de eerste helft van het seizoen was Norris uitmuntend. Maar bij het team gaat het vooralsnog niet heel erg soepeltjes. Zowel qua snelheid zijn er de nodige issues.

Ferrari in de lift

Omdat McLaren in een gevecht is met McLaren, valt het heel erg op. Ferrari lijkt jkuist meer een geoliede machine te worden. Natuurlijk, het verschil met Mercedes en Red Bull is extreem groot. Hamilton en Verstappen hebben allebei meer punten dan het team van Ferrari. Het team uit Ferrari is behoorlijk snel, maar heeft de betrouwbaarheid van de motoren mee én twee uitstekende coureurs.

Rijderskampioenschap

Geen veranderingen. Het belangrijkste is dat de afstand tussen Hamilton en Verstappen weer slinkt. Dankzij de snelste ronde van Pérez is het verschil ietsje kleiner dan dat het zou zijn. En die P2 in de sprintkwalificatie heeft ook geholpen voor Max om het gat klein te houden. Maar deze strijd is nog lang niet voorbij, zeker niet met de snelheid die Mercedes ineens gevonden heeft.

De stand na de GP Brazilië 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten Verschil 1 Verstappen Red Bull 332,5 0 2 Hamilton Mercedes 318,5 0 3 Bottas Mercedes 203 0 4 Pérez Red Bull 178 0 5 Norris McLaren 151 0 6 Leclerc Ferrari 148 0 7 Sainz Ferrari 139,5 0 8 Ricciardo McLaren 105 0 9 Gasly AlphaTauri 92 0 10 Alonso Alpine 62 0 11 Ocon Alpine 50 0 12 Vettel Aston Martin 42 0 13 Stroll Aston Martin 26 0 14 Tsunoda AlphaTauri 20 0 15 Russell Williams 16 0 16 Räikkönen Alfa Romeo 10 0 17 Latifi Williams 7 0 18 Giovinazzi Alfa Romeo 1 0 19 Schumacher Haas 0 0 20 Kubica Alfa Romeo 0 0 21 Mazepin Haas 0 0

Constructeurskampioenschap

Mercedes stond voor en dat staan ze nu nog steeds. Sterker nog, de afstand is nu weer ietsje groter dan voorheen. Verder is de strijd tussen Ferrari en McLaren bijzonder spannend, maar Ferrari lijkt nu de overhand te krijgen. Tussen Alpine en AlphaTauri valt vooral op dat ze bij Alpine twee coureurs hebben die geregeld punten halen.

De stand na de GP Brazilië 2021 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten Verschil 1 Mercedes 512,5 0 2 Red Bull Racing Honda 510,5 0 3 Ferrari 287,5 +1 4 McLaren Mercedes 256 -1 5 Alpine Renault 112 0 6 AlphaTauri Honda 112 0 7 Aston Martin Mercedes 68 0 8 Williams Mercedes 23 0 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 11 0 10 Haas Ferrari 0 0

Kwalificatieduel

Wat hier aan opviel. Latifi eindigde voor Russell!! Nog altijd heeft Gasly de perfecte score. Ook is duidelijk dat Giovinazzi er alles aan doet om te laten zien dat ‘ie snel is. Helaas blijft ‘ie steken op 1 punt. Ook opvallend is dat Vettel afstand begint te nemen van Stroll. Tussen Ocon en Alonso blijft het onverminderd spannend.

De onderlinge stand na de GP Brazilië 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (13) Bottas (6) Red Bull Verstappen (17) Pérez (2) McLaren Norris (12) Ricciardo (7) Aston Martin Vettel (11) Stroll (8) Alpine Alonso (10) Ocon (9) Ferrari Leclerc (13) Sainz (6) AlphaTauri Gasly (19) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (12) Räikkönen (5) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Kubica (0) Haas Schumacher (16) Mazepin (3) Williams Russell (17) Latifi (2)

Snelste raceronde

Lewis Hamilton had de snelste raceronde in handen tot de laatste ronde. Op het allerlaatste moment werd echter Sergio Pérez naar binnen gehaald. Daarom moest het in ronde 71 gebeuren (ronde 70 was de outlap). In de eerste sector leek het nog spannend te worden. Gelukkig zette Pérez de snelste tijd neer: 1:11.010.

De onderlinge stand na de GP Brazilië 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Hamilton Mercedes 5 Bottas Mercedes 4 Verstapen Red Bll 4 Pérez Red Bull 2 Gasly AlphaTauri 1 Mazepin Haas 1 Ricciardo McLaren 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day

Niemand minder dan Lewis Hamilton had dit weekend recht op titel Driver of the Day. Gediskwalificeerd uit de kwalificatie-uitslag en vervolgens een gridstraf-penalty van 5 plaatsen. Vervolgens rijd je met grote overmacht naar de overwinning. Dat levert je dit soort nominaties op.

De onderlinge stand na de GP Brazilië 2021 in het Driver of the Day klassement is als volgt:

Coureur Team Aantal Nominaties Norris McLaren 3 Pérez Red Bull 3 Vettel Aston Martin 2 Hamilton Mercedes 2 Leclerc Ferrari 1 Verstappen Red Bull 1 Ricciardo McLaren 1 Sainz Ferrari 1

Heeft de Autoblog-redactie de GP van Brazilië 2021 goed voorspeld?

Nee, ditmaal niet. Iedereen dacht dat Verstappen wel zou winnen en het vertrouwen in Pérez was ook groot. Met name de teksten van Jaap zijn met terugwerkende kracht inspirerend om te lezen. Desalniettemin was het Michael die (weer) eens de meest puntjes binnen sprokkelde.

Onderlinge stand na de GP Brazilië 2021 in de AB-redactiepoule:

Redacteur Punten Michael 109,5 Wouter 59 Jaap 52

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ staan nog op de kalender:

21 november | GP van Qatar (GP Australië gaat níet door)

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Qatar worden verreden op vrijdag 19 november om 11:00.