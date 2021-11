Stand na GP Qatar 2021: plus 6 dingen die ons opvielen

De stand na GP Qatar 2021: wie staat er bovenaan?

Sommige wedstrijden moet je vanaf de eerste minuut zien. De GP van Qatar was zo’n race. Alle spanning zat vooraan, na een minuutje of 15 tot 20 was alle spanning er wel van af.

Dat de race niet spannend was, wil niet zeggen dat het niet spannend is in de stand van het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton klom weer een beetje naar Max Verstappen toe. Tegelijkertijd loopt Red Bull juist weer in op Mercedes. Kortom, Horner en Wolff zullen nog een tijdje over elkaar kunnen blijven spreken.

Om te zorgen dat je tijdens de lunch in de kantine mee kunt praten met de andere F1-fans, hebben we de stand na de GP Qatar 2021 voor je. Daarnaast vielen ons zes dingen op aan de race:

Losail mist identiteit

Wie betaalt, bepaalt. Al helemaal in zo’n kapitalistische sport als de Formule 1. Dus als dit soort landen zich aanmelden en de rekening betalen, is het logisch dat de F1 daar oren naar heeft. Daarbij is het een wereldkampioenschap, je kan niet alleen maar in Italië races rijden. Maar Losail is sfeerloos en saai. Op zich zijn de snelle bochten wel gaaf voor de coureurs, maar het is duidelijk een MotoGP circuit met de lange uitloop stroken. Het ergste is misschien wel dat de ceremonie leek op een Formule Ford Race op Zolder. Bij een wereldsport als F1 hoort er groot publiek te zijn, niet een paar honden en een paardenkop.

Hoe krankzinnig snel is Mercedes echt?

Het verschil tussen Mercedes en Red Bull is bizar. In twee weken is Mercedes sneller dan wie dan ook. Natuurlijk is het een mechanische sport. Als het team van Mercedes (weer) iets heeft gevonden waardoor ze veel snelheid winnen, is dat prima. Het hoort bij de F1. Het verschil is echter dermate groot dat het meer lijkt alsof Mercedes het seizoen rustig aan heeft gedaan. Nu de grap wel is gemaakt, kan Mercedes eindelijk zijn positie heroveren. Mercedes heeft dit eerder gedaan om de sport nog een beetje interessant te houden. In het begin van het V6-hybride tijdperk verklapte Paddy Lowe al dat ze het relaxed aan deden om de spanning erin te houden. Voor de afwisseling mocht Red Bull op Abu Dhabi vorig jaar ook winnen. Zeker nu Bottas officieel is uitgevallen, lijkt ook daar een nieuwe motor in te komen liggen.

Alpine gaat steeds beter

Gelukkig doet Alpine leuk mee de laatste periode. Maar het is niet voldoende. Want naast de al dan niet kunstmatige spanning is er niet heel erg veel bijzonders. Het is alsof je kijkt naar Le Mans waar er meerdere raceklasses door elkaar rijden. Over Le Mans gesproken, de Mercedes-periode in de F1 lijkt sterk op die van de Audi op Le Mans. Het is met name jammer dat er niet meer auto’s vooraan mee kunnen strijden of ook maar in de buurt kunnen komen. Fernando Alonso reed uitstekend het gehele weekend. Hij wachtte geduldig af, maakte geen fouten en haalde het maximale uit zijn auto. Ook Esteban Ocon reed een uiterst puike race met P5 als resultaat.

Lewis Hamilton op grote hoogte

Uiteraard kunnen we van alles vinden van Lewis Hamilton. Dat hij de afgelopen jaren constant wereldkampioen werd in veruit de snelste auto van het veld is natuurlijk wat geflatteerd. Desondanks is duidelijk dat de Brit van de buitencategorie is. Hamilton reed absoluut foutloos en was bijzonder snel wanneer het belangrijk was. Ook nu was er weinig dat hij beter had kunnen doen. Misschien die snelste ronde binnen hengelen. Misschien dat ‘ie daarom ook niet uitzinnig was bij de ceremonie.

Bottas sportief gezien niet geweldig

En daar lijkt het dus mis te gaan voor Valtteri Bottas. Van te voren leek Bottas een goede kans te maken. Hij zit in een snelle auto en de Fin houdt wel van dit soort banen. Op Sochi doet ‘ie het ook altijd uitstekend. In de vrije trainingen was duidelijk dat die aanname klopte. In de kwalificatie kwam dat er echter niet helemaal uit en in de race totaal niet. Natuurlijk kon hij niets doen aan die lekke band, maar hij reed het begin van de race buiten de top 10, terwijl dat absoluut niet nodig is.

Wat is er aan de hand met Pérez?

We lopen wel te zeuren op de buitencategorie prestaties van Mercedes, maar dat is nog relatief. Kijk naar het gat met de rest. In no-time hadden Hamilton en Verstappen een dermate grote voorsprong, dat ze nog een pitstop konden maken zonder plaats verlies. Van Sergio Pérez mag je meer verwachten. In de top 10 kwalificeren is eigenlijk een vereiste. En ook in de race had hij derde moeten kunnen worden, zeker na de klapband van Bottas. Uiteindelijk heeft Pérez veel plaatsen goed gemaakt en punten voor het team gehaald (iets dat Bottas dus niet kon doen). Maar, het mag een tandje beter.

Ferrari scoort ook op een offday

Ferrari is in een strijd verwikkeld met McLaren, dat moge duidelijk zijn. De derde positie in het WK komt nu erg dichtbij voor de Italianen (die uit een diep dal zijn geklommen). Het afgelopen weekend ging niet alles naar wens. De Alpines waren beduidend sneller en ook Stroll deed goede zaken. Maar, bij McLaren ging het zo mogelijk nog erger. Daardoor pakt Ferrari dit weekend minder punten dan dat ze gewend waren de afgelopen races, maar vergroten ze alsnog de afstand op Ferrari.

Rijderskampioenschap

Qua posities verandert er helemaal niets. De nummer 1 blijft de nummer 1. Sterker nog, als Hamilton volgende race wint en de snelste ronde pakt terwijl Verstappen tweede wordt, dan zullen ze de race aanvangen met 0 punten verschil. Verder komt Pérez dichterbij in de buurt van Bottas, alleen had dat verschil kleiner moeten worden.

De stand na de GP Qatar 2021 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten Verschil 1 Verstappen Red Bull 351,5 0 2 Hamilton Mercedes 343,5 0 3 Bottas Mercedes 203 0 4 Pérez Red Bull 190 0 5 Norris McLaren 153 0 6 Leclerc Ferrari 152 0 7 Sainz Ferrari 145,5 0 8 Ricciardo McLaren 105 0 9 Gasly AlphaTauri 92 0 10 Alonso Alpine 77 0 11 Ocon Alpine 60 0 12 Vettel Aston Martin 43 0 13 Stroll Aston Martin 34 0 14 Tsunoda AlphaTauri 20 0 15 Russell Williams 16 0 16 Räikkönen Alfa Romeo 10 0 17 Latifi Williams 7 0 18 Giovinazzi Alfa Romeo 1 0 19 Schumacher Haas 0 0 20 Kubica Alfa Romeo 0 0 21 Mazepin Haas 0 0

Constructeurskampioenschap

Ook hier is het nog zeker niet beslist. Uiteraard heeft Mercedes de betere papieren. De W12 is aantoonbaar sneller en Bottas kan in schone lucht erg snel zijn. Maar het feit wil dat de stand nagenoeg gelijk is. Verder neemt Ferrari zoals vermeld een beetje afstand van mcLaren. Belangrijker is dat Alpine zich heeft losgeweekt van AlphaTauri. Zowel Ocon als Alonso presteerden maximaal.

De stand na de GP Qatar 2021 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten Verschil 1 Mercedes 546,5 0 2 Red Bull Racing Honda 541,5 0 3 Ferrari 297,5 +1 4 McLaren Mercedes 258 -1 5 Alpine Renault 137 0 6 AlphaTauri Honda 112 0 7 Aston Martin Mercedes 77 0 8 Williams Mercedes 23 0 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 11 0 10 Haas Ferrari 0 0

Kwalificatieduel

Alpine heeft er een goed weekend opzitten. Dat komt mede doordat het team twee coureurs heeft die voor de punten kunnen zorgen. Bij Alpine is het ook nog het meest spannend in het kwalificatieduel.

De onderlinge stand na de GP Qatar 2021 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Hamilton (14) Bottas (6) Red Bull Verstappen (18) Pérez (2) McLaren Norris (13) Ricciardo (7) Aston Martin Vettel (11) Stroll (8) Alpine Alonso (10) Ocon (10) Ferrari Leclerc (13) Sainz (7) AlphaTauri Gasly (20) Tsunoda (0) Alfa Romeo Giovinazzi (12) Räikkönen (6) Alfa Romeo Giovinazzi (2) Kubica (0) Haas Schumacher (17) Mazepin (3) Williams Russell (18) Latifi (2)

Snelste raceronde

Lewis Hamilton leek ook dit laatste punt te gaan pakken. Het snelheidsverschil in het begin van de race, was echter niet zo groot als aan het einde. Aan het einde van de race zette Max al een paar keer de snelste raceronde scherper. Tijdens de virtual safety car wisselde het team de banden. Verstappen maakte er dankbaar gebruik van en reed een tijd van 1:23.196.

De onderlinge stand na de GP Qatar 2021 qua snelste raceronde is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Hamilton Mercedes 5 Verstappen Red Bull 5 Bottas Mercedes 4 Pérez Red Bull 2 Gasly AlphaTauri 1 Mazepin Haas 1 Ricciardo McLaren 1 Norris McLaren 1

Driver of the Day

Eindelijk een kleine verrassing in de Formule 1! Fernando Alonso pakt na meer dan 100 races ein-de-lijk een podium. Het feit dat hij het doet in een Alpine is zo mogelijk nog knapper. Het is geweldig om te zien dat een van de meest getalenteerde coureurs aller tijden zich ook op latere leeftijd na een sabbatical alsnog in de kijker weet te rijden. Het is helemaal terecht dat hij de Driver of the Day-award binnensleepte!

De onderlinge stand na de GP Qatar 2021 in het Driver of the Day klassement is als volgt:



Coureur Team Aantal Nominaties Norris McLaren 3 Pérez Red Bull 3 Vettel Aston Martin 2 Hamilton Mercedes 2 Leclerc Ferrari 1 Verstappen Red Bull 1 Ricciardo McLaren 1 Sainz Ferrari 1

Heeft de Autoblog-redactie de GP van Qatar 2021 goed voorspeld?

Jazeker, ditmaal was het @wouter die de race bijna perfect voorspelde. Hij had de nummer 1 en 2 juist. Dat hij Alonso niet tot de kanshebbers had gerekend, kan de beste overkomen. Michael heeft Bottas ook te hoog zitten. Desondanks noemt men de hoofdredacteur gekscherend de Toto Wolff van de redactie, zo groot is zijn voorsprong.

Onderlinge stand na de GP Qatar 2021 in de AB-redactiepoule:

Redacteur Punten Michael 115,5 Wouter 69 Jaap 54

Deze Grand Prix’ zijn al verreden:

Deze Grand Prix’ gaat Lewis Hamilton nog winnen:

5 december | GP van Saudi Arabië

12 december | GP van Abu Dhabi

De eerste meters voor de GP van Saudi Arabië worden verreden op vrijdag 5 december om 14:30.