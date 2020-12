Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Sakhir 2020 - Autoblog.nl

Pakt George Russell bij zijn debuut bij Mercedes meteen Bottas in voor de pole op de ‘oval’ van Sakhir?

Na de tumultueuze Formule 1 race van vorige week in Bahrein, gaan we deze week door voor de tweede ronde op Sakhir. Voor de gelegenheid wordt op het woestijncircuit dit maal niet het lange rondje gereden dat we kennen, maar een kortere omloop. Deze duurt in een F2 auto net iets meer dan een minuut, maar de koningsklasse duikt onder die grens. Onze held Max Verstappen vindt het overigens maar niks. Volgens hem is deze layout niet F1 waardig.

Maar, het kan best wel een spektakel worden natuurlijk. Met heel weinig bochten op de baan waarin de goede auto’s zich kunnen onderscheiden van de mindere, zit alles dicht bij elkaar. F1 rechtenhouder Liberty Media hoopt natuurlijk dat we daardoor een spannende NASCAR-achtige race krijgen met veel slipstreamen en inhalen. Of dat zo gaat zijn, zien we morgen. Vandaag staat immers eerst nog de kwalificatie op het programma. Hoe komen de twee rookies voor de dag? En pakt Russell meteen de pole in de Mercedes?

Q1

De Hazen en Alfa’s gaan als eerste naar buiten. De verschillen mogen dan klein zijn dit weekend, maar met een Ferrari-motor in het achteronder ben je natuurlijk toch in het nadeel dit jaar op een powercircuit. Voor de klantenteams voor de Scuderia is Q1 normaal gesproken het eindstation, tenzij de coureurs wat speciaals kunnen brengen. Een slipstream pakken op het juiste moment of iets dergelijks…

Van de twee newbies die dit weekend meedoen, maakt Aitken voorlopig de beste indruk. Hij weet zich tot twee keer toe nipt voorbij teammaat Latifi te wurmen. Uiteindelijk weet Latifi met zijn derde poging dan toch een krappe tiende te winnen op de Zuid-Koreaanse Brit en daarmee zijn eerste kwalificatieduel te winnen.

Fittipaldi doet het ietsje minder goed. Hij geeft zeven tienden toe op Magnussen. Dat is toch best veel op een rondje van een dikke 55 seconden. Excuusje wat Fittipaldi wel heeft is dat het team hem in een van zijn runs gebruikt heeft om Magnussen een tow te geven. Dat helpt natuurljk niet.

Van de gebruikelijke verdachten bestaande uit de Williamsen, Hazen en Alfa’s, weet Giovinazzi het vege lijf te redden richting Q2. De andere vijf coureurs van deze teams mogen douchen. Opvallend is verder nog dat de onder druk staande Albon op het nippertje doorgaat als vijftiende.

De afvallers: Magnussen – Latifi – Aitken – Raikkonen – Fittipaldi

Q2

Het is lekker druk op de baan als de coureurs naar buiten rijden voor de tweede sessie. Het is natuurlijk een kort baantje, dus is er weinig ruimte om precies goed te manoeuvreren voor een perfect rondje. Bottas en Russell nestelen zich met een miniem verschil bovenaan de tijdlijst. Verstappen geeft twee tienden toe en pakt de derde stek.

Dan laat Racing Point opeens van zich horen. Het klinkt logisch dat ook de RP20 snel is op dit circuit, maar tot op heden was de roze brigade een beetje onder de radar bezig. Perez pakt echter P1 af van Bottas en Stroll sluit vlak achter de twee Mercs aan als vierde. Het verschil tussen de twee mannen in roze is 52 duizendsten. De twee Mercs staan daar dus nog tussen.

Toch slaagt Carlos Sainz erin zich nog weer tussen de twee Mercs te wrikken. Dit is een beetje wat de organisatie in gedachten had toen ze verzonnen op dit circuit te gaan rijden waarschijnlijk. Tot nu toe werkt het in ieder geval aardig uit als het gaat om het veld dichtbij elkaar duwen. Ferrari en Renault zijn ondertussen net als Verstappen en de Mercs bezig om iets met de mediumbanden te proberen. Snode plannen zijn duidelijk gesmeed.

Aan het einde van de sessie gaat Verstappen nog even naar de snelste ronde. Hij doet dat noodgedwongen echter wel op de softs. Het kan echter nog minder. Teamgenoot Albon ontsnapte in Q1 nog net de dans, maar ligt er nu alsnog uit als twaalfde. Ook voor Ocon, Vettel, Giovinazzi en Norris is deze kwalificatie voorbij, ondanks dat ze allen uiteindelijk nog een poging deden op de softs. Voor GIO is dat best een puik resultaat. Voor de anderen…not so much…

De afvallers: Ocon – Albon – Vettel – Giovinazzi – Norris.

Q3

In Q3 rijdt Gasly naar buiten met de medium band. Dat is wel een aparte. Als iemand het even wil uitleggen hieronder houd ik mij aanbevolen. Verstappen zet de beste tijd neer, op hele korte afstand gevolgd door Charles Leclerc. De Monegask laat zijn team weten dat hij echt een episch rondje heeft neergezet. Dan kunnen we er dus ook vanuit gaan dat er niet veel meer van hem te verwachten is…

De Mercs komen voorlopig niet verder dan P3 en P5. Hebben ze dan toch Hamilton nodig? Misschien is dat wat voorbarig, want de zwarte brigade heeft voor de eerste run geen hagelnieuwe banden gebruikt. Bij hun tweede runs gaat Das Haus dan wel naar P1 en P2. Waarbij Bottas, zoals hij aan zijn stand verplicht is, toch 1,5 tiende sneller is dan Russell. Maar…Mercedes gaat nog een keer en ook enkele andere pretendenten hebben nog een pijl om af te schieten.

Bottas leidt het treintje voor Russell en Verstappen, zowel op de tijdlijst als op de baan. Rijdt de Fin expres sloom zodat de opwarmrondes van allen knaak zijn? Hoe dan ook zien we dat Bottas een gele eerste en tweede sector neerzet. Russell en Verstappen zijn ook niet sneller in sector één, maar wel in sector twee. Dat wordt dus een spannende ontknoping.

Bottas rijdt wel nog de snelste derde sector, maar verbetert zijn tijd daar niet mee. Russell doet dat wel, maar hij komt nét tekort om bij zijn Merc-debuut een sensationele pole te pakken. Om precies te zijn 23 duizendsten van een seconde tekort. Verstappen wordt derde. Eigenlijk een resultaat zoals altijd dus voor wat betreft de top-3.

Leclerc blijkt inderdaad een top rondje gereden te hebben, want met de Ferrari hier als vierde eindigen vandaag is gewoon heel knap. Perez is vijfde en Kvyat zesde. Een puik resultaat voor de Rus. Ricciardo, Sainz en Gasly gaan voor respectievelijk P7, P8 en P9. Voor Lance Stroll resteert niet meer dan P10.

F1 kwalificatie Sakhir 2020: De volledige uitslag