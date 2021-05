Ford brengt de F-150 Lightning terug! - Autoblog.nl

Wie alleen een smerig dikke Ford F-150 Lightning met V8 verwacht, komt bedrogen uit.

Het blijft leuk: auto’s die niet perse ontworpen zijn om snel te zijn, snel te maken. In Europa blijft men fan van de snelle sedan of stationwagon, auto’s met een praktische insteek maar dan met een dikke motor. In de VS heb je ze ook nog steeds, de snelle pickup trucks. Pickup trucks worden meestal niet ontworpen om snel te zijn, maar er zijn toch talloze voorbeelden van lekker dikke trucks.

SVT Lightning

Een goed voorbeeld kwam van Ford in de jaren ’90. De Ford F-150 werd ineens het canvas van Ford’s Special Vehicle Team (SVT) om de Lightning op te schilderen. Nou ja, het blijven Amerikanen, dus het is meer het equivalent van drie emmers verf over een doek heen smijten. Dat geldt ook voor de Ford F-150 SVT Lightning, waarvan menig liefhebber zich vooral de tweede generatie herinnert (1999-2003). Deze had een 5.4 liter grote V8 met supercharger die 385 pk op de weg zette. Waarom deze dan zo cool werd gevonden? Omdat SVT de truck ook uitrustte met een bijpassende dikke bodykit. Je weet snel wanneer je een Lightning tegenkomt en niet een doorsnee F-150.

Thunder

Fun fact: na bliksem (lightning) komt donder (thunder) en zo is het voor Ford ook bijna gegaan. De van voren identieke Expedition SUV kreeg in concept-vorm de motor en aandrijflijn van een Ford F-150 SVT Lightning aangemeten. Het had best een gave power-SUV kunnen zijn, als Ford de auto niet te duur voor productie vond. De Ford Expedition SVT Thunder werd niks en ondanks dat de Lightning nog relatief aansloeg, vond ook die zijn Waterloo in 2003.

Return

Terug naar het heden is er nieuws: Ford is van plan de naam F-150 Lightning terug te laten keren! Er is echter één kanttekening. Voor wie nu al zit te smullen van de grote rookwolken die de F-150 SVT Lightning op zijn persfoto’s vaak achter zich laat, dat blijft wél in het verleden. De naam F-150 Lightning wordt gebruikt op een hele andere F-150.

Elektrisch

Na de Mach-E had je het kunnen voelen aankomen: de Ford F-150 Lightning wordt de aankomende volledig elektrische F-150. Dat meldt het Amerikaanse Car and Driver naar aanleiding van ‘betrouwbare inside info’. Op zich een hele toepasselijke naam voor een elektrisch model, maar wel de zoveelste klap in het gezicht voor de fan van oud spul. Een heerlijke rookwolk-producerende lawaaimachine gaat het namelijk niet worden.

De Ford F-150 Lightning moet rond 2022 op de markt komen. De markt is (naar verwachting) tegen die tijd redelijk goed bezet door de Tesla Cybertruck, GM Hummer EV, Chevrolet Silverado EV en potentieel nieuwkomers als Rivian of Nikola. De pickup blijft enorm scoren in de VS en Ford wil dan ook dat F-150 Lightning kopers niet hoeven in te leveren op de gemakken van een F-150. Qua specificaties moet de nieuwe Lightning trouwens wel in de buurt komen van zijn naamgenoot, want ‘hij wordt sneller en krachtiger dan de huidige snelste F-150’. Dat betekent meer dan 450 pk en naar 100 sprinten in minder dan vijf seconden.

Lightning dus, in theorie een hele gepaste naam, maar toch een beetje jammer in vergelijking met de origine van de naam. Wie trouwens wel een heerlijk dikke Ford truck wil, die binnenkort ook nog eens met een V8 beschikbaar komt, moet de huidige Raptor hebben.