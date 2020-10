Update: SSC geeft toe aan de kritiek! - Autoblog.nl

En ja hoor, ergens heeft SSC toch een PR boek crisiscommunicatie gevonden.

Update: 30 oktober

Kijk, een vervolg op de crisissituatie voor SSC rondom de recordrun van de Tuatara 2 weekenden geleden. En wellicht de enige juiste. Zie de video hierboven van Jerod Shelby, eigenaar van SSC. Dit is dus reactie NR2 van SSC en ze hadden er goed aan gedaan om deze direct reactie direct te geven naar onze mening.

Wat je dan ook van de consternatie vindt rondom de recordpoging. De response: “ok dan laten we het NOG een keer zien, kom maar kijken”. Is het sterkst mogelijke antwoord.

Ook nog even kudos voor Misha Charoudin, Robert Mitchell en natuurlijk Shmee, want die hebben met hun (terechte?) kritische geluid in ieder geval een uitnodiging ontvangen voor de aanstaande recordpoging. Wij pakken onze popcorn en wachten af tot de volgende aflevering!

Oh en natuurlijk kon Misha Charoudin hier ook niet van slapen en dus nam hij direct een reactievideo op (hieronder). Hij geeft daarin credits aan Jerod Shelby voor zijn response, maar laat (terecht) niet na om ook even een lange neus te trekken naar iedereen die kritiek had op hem en Shmee en Robert Mitchell afgelopen week.

Oorspronkelijke bericht na de eerste reactie op 29-10-2020 vind je hieronder:

YouTubers, media en sociale media hadden vraagtekens bij het record van SSC met de Tuatara. Lees ‘Belazert SSC de boel met 500 km/u+ snelheidsrecord?‘ nog eens terug om het gehele verhaal te begrijpen. Een hele korte samenvatting is dat er iets niet in orde lijkt met de uitgebrachte video en de geclaimde tijden van het record.

SSC heeft eindelijk gereageerd op alle aantijgingen. Of de reactie ook maar iets gaat veranderen aan de discussie is nu moeilijk te zeggen. Wat SSC in de verklaring namelijk zegt is dat ze de verkeerde video hebben gedeeld. En dat is wel een heel amateuristische uitleg in dit geheel. De goede video moet nog komen, zo belooft SSC de wereld.

Somehow, there was a mixup on the editing side, and I regret to admit that the SSC team hadn’t double checked the accuracy of the video before it was released. We also hadn’t realized that not one, but two different cockpit videos existed, and were shared with the world. Jerod Shelby, SSC

Uiteindelijk zijn er twee video’s door SSC gedeeld waarin beide foutieve informatie staat. Samen met videoproductiebedrijf Driven Studios werkt men aan een nieuwe versie van de video. SSC wilde echter alvast in een statement op deze manier van zich laten horen. Want het was opeens wel heel stil aan de kant van de Amerikaanse autobouwer.

Laten we het merk de voordeel van de twijfel geven en afwachten op de nieuwe video. Want, zo zeggen ze bij SSC, het record is absoluut geen fabeltje en is echt gevestigd.