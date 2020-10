Chevrolet K5 Blazer heeft een verrassing onder de kap - Autoblog.nl

De gekleurde letters op de achterkant van deze klassieke Chevrolet K5 Blazer is bewijsstuk nummer één.

Er zijn van die momenten in het jaar dat je weet wat je kunt verwachten op het gebied van autonieuws. Zo rond maart zullen de belangrijkste Europese onthullingen plaatsvinden op de autoshow van Genève, voorheen ook nog bijgestaan door de IAA in Frankfurt, iets later in het jaar. Auto’s die belangrijk zijn voor de Amerikaanse markt, worden meestal halverwege in het jaar getoond op de NAIAS in Detroit, of in Los Angeles. En ben jij een fan van de gaafste aangepaste auto’s, dan zal je rond dit tijdstip enorm vooruit kijken naar SEMA in Las Vegas.

Even anders

Alles wat we zojuist hebben besproken is voor 2020 afgelast. Nou is er sowieso al het één en ander te doen wat betreft autoshows en diens relevantie, maar dit jaar had het natuurlijk COVID-19 en het coronavirus als reden. De anticipatie richting SEMA zou nu in volle gang zijn, de beste custom builders in Amerika zouden nu hun projecten afronden en ook fabrikanten zelf zouden een duit in het zakje doen. We zeggen zouden, maar zoals bij Genève dit jaar hoef je niet op te geven. De kracht van het internet bewijst dat een online show niet onmogelijk is. SEMA360 is de oplossing: een virtuele SEMA.

Chevrolet K5 Blazer-E

Dus mogen we alsnog genieten van fabrikanten die leuke ideeën omtrent aangepaste auto’s hebben. Neem Chevrolet. We lijken te kijken naar een K5 Blazer uit 1977 en verrassing: dat doen we ook. Normaliter een lekker traditioneel Amerikaanse SUV (op basis van een pickup) met in dit geval een dikke 400 ci V8 voorin. Daarmee scoor je in theorie hoge ogen bij het soms nogal ouderwets ingestelde Amerikaanse volk. Zeg maar, de mensen die dit soort auto’s gebruiken als een statement tegen de recente opmars van elektrische auto’s.

Ja, die zullen van een koude kermis thuiskomen. De Vee Eight is vervangen door de elektrische motoren van een Chevrolet Bolt. Opvallend is dat kennelijk alleen de motor, brandstofleidingen, de ouderwetse automaat en de uitlaat zijn verdwenen. De elektrische motoren worden aangesloten op de standaard aandrijflijn van de Blazer. Daaronder valt onder meer een elektronisch bediende automaat met vier verzetten! Klinkt interessant, maar dat is alles wat Chevrolet erover kwijt wil. Wel wordt duidelijk dat de Blazer-E 200 pk en 360 Nm koppel krijgt. Het accupakket komt ook uit de Bolt en meet 60 kWh. De actieradius wordt niet genoemd.

eCrate

Mocht jij nou het idee heel leuk vinden, maar geen fan zijn van de Chevrolet K5 Blazer? Dan is er goed nieuws. Chevrolet gaat tijdens SEMA360 peilen of er genoeg animo is voor dit soort elektrische ombouwsets. We hebben het immers vaker gezien. Indien er genoeg animo is, gaat Chevrolet aan de slag met elektrische crate engines. Een bekend recept: het motorblok wordt los aangeboden en je kunt er zelf mee doen wat je wil. Dat wil Chevrolet dus ook doen met deze elektrische aandrijflijn. Zoals gezegd, het Amerikaanse publiek gaat daar wellicht een moeilijke doelgroep voor worden.

Het idee is leuk en wij moedigen het aan. Op het moment van schrijven ligt de site van SEMA er even uit, dus precieze details over de show houd je even tegoed. Wel weten we dat de show aankomende week plaatsvindt, van 2 tot 6 november. Online, dus. Boek vooral geen tickets naar Las Vegas.