Upload je vakantiespots en win een Autoblog-strandlaken!

Jullie vakantiekiekjes zijn weer welkom op Autoblog Spots!

De zomervakanties zijn weer begonnen! Althans, als je in Noord- of Zuid-Nederland woont, het midden des lands is dit weekend aan de beurt. Dat betekent dat het ook weer tijd is voor onze jaarlijkse Vakantiespots-actie.

Op vakantie kom je namelijk altijd wel wat leuks tegen, is het niet op je eindbestemming, dan wel onderweg. We zien daarom graag jullie vakantiekiekjes op Autoblog Spots verschijnen. Dat mag een auto zijn die je tegen bent gekomen, maar foto’s van je eigen auto zijn evengoed welkom.

Er valt ook nog wat te winnen: onder de inzendingen verloten we drie exclusieve Autoblog-strandlakens. Deze zijn verder niet te koop, je kunt ze alleen winnen! Meedoen is heel simpel: upload je foto’s op Autoblog Spots en vermeld in de beschrijving #vakantiespot2025.

We zullen de leukste spots ook weer verzamelen in één of (waarschijnlijk) meerdere artikelen op de frontpage. We zouden zeggen: kom maar door met die vakantiespots!

Headerfoto: de Mercedes CL 600 van @maseraudi in Italië