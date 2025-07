Jij raadt nooit welke auto antwoord heeft op al jouw vragen…

Dat raad jij echt niet. Tenzij je goed naar het bovenstaande plaatje hebt gekeken. Dan wel.

En aangezien jij dat laatste niet hebt gedaan en jij dus nooit raadt welke auto antwoord heeft op al jouw vragen, ga ik het maar direct verklappen. Het gaat hier om Hyundai. En waarom weet deze auto alles wat jij ook wil weten? Simpel. Hyundai heeft z’n infotainmentsysteem een update gegeven waarmee je voortaan Google Places direct in je auto kunt gebruiken.

Dat betekent dat je tijdens het rijden naar plekken kunt zoeken zoals een lunchzaak, supermarkt of iets als ‘kapsalon halal open tot laat’, zonder je telefoon erbij te hoeven pakken. Google gooit er meteen extra info bij: openingstijden, reviews, foto’s en alles wat je normaal op je telefoon checkt, maar dan op je dashboard.

Deze auto heeft antwoord op alle vragen

Zoekopdrachten zijn ook minder frustrerend geworden. Het systeem vult suggesties aan terwijl je typt en begrijpt blijkbaar dat je ‘sushi’ bedoelt als je net te hard over een drempel reed tijdens het typen en er ‘shhsusi’ kwam te staan. Filters en beoordelingen zitten er ook in, dus onderweg kun je nog besluiten dat die snackbar met één ster toch maar even overgeslagen wordt.

Dit is onderdeel van de bredere samenwerking tussen Hyundai en Google die eind 2024 is gestart. Kia en Genesis gingen voorop, daarna kwamen modellen van Hyundai in Europa aan de beurt. Het oude systeem werkte met TomTom-data, en hoewel dat prima was als je een route naar “Centrum” wilde, liep het achter als je iets specifieks zocht dat niet al jaren op de kaart stond.

Het systeem draait nog niet volledig op Android Auto, maar dat zit er wel aan te komen. Vanaf 2026 wordt het systeem vervangen door een versie waarin Android gewoon vanaf het begin is ingebouwd, dus die kan niet alleen apps spiegelen, maar ook navigatie en bediening volledig op het Google-platform laten zien. Dat is handig, tenzij je liever hebt dat je auto níet alles van je weet. Dat kan natuurlijk ook

De update is sinds vorige maand beschikbaar. Niet iedereen krijgt hem tegelijk, dus het kan even duren voor jouw dashboard ineens doet alsof het een smartphone is. Ja, want ook reeds geleverde auto’s krijgen de update!

Nu wil jij vast en zeker ook een Hyundai. Toch? ;-)