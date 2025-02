Upload je winter(sport)spots en win een Autoblog goodiebag

Deel je wintersportspots en win!

Het seizoen is weer aangebroken dat Nederlands massaal de skioorden opzoeken. In eigen land lag er deze week ook sneeuw, maar het is hier toch een beetje lastig skiën. Daarom ben je binnenkort wellicht in Oostenrijk te vinden, of wie weet zit je daar wel as we speak.

Op wintersport kun je nog wel eens een dikke wintersportbeuker tegenkomen, dus bij deze de oproep om je foto’s te uploaden op Autoblog Spots. Schroom ook niet om foto’s van je eigen wintersportauto te delen, die zijn evengoed van harte welkom.

We knopen er meteen een leuke winactie aan vast. Onder de aanmeldingen verloten we een aantal Autoblog-goodiebags. Je kunt rekenen op een Autoblog-kalender, een Autoblog-strandhanddoek, een Autoblog-pet en een Autoblog-muts. Dit zijn allemaal items die niet te koop zijn, dus grijp je kans!

Meedoen is heel simpel: upload gewoon je foto’s op Autoblog Spots. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken is #wintersportspot2025 te vermelden in de beschrijving. We zullen de leukste spots ook bundelen in een artikel op de frontpage!

Foto: RS6 in Oostenrijk, gespot door @meijer