BMW M2 gaat de GT3 RS achterna met enorme spoiler

Wat is BMW van plan met de M2?

Vind je de nieuwe M2 CS toch nog wat lafjes, met alleen een subtiele ducktail? Dan hebben we goed nieuws. BMW heeft namelijk nog meer in petto voor de M2, zo blijkt uit plaatjes die ze delen op Instagram. Daarop zien we een gecamoufleerde M2 met een joekel van een spoiler.

Waar kijken we precies naar? Een BMW M2 GTS misschien? Nee, BMW verklapt al meteen wat ze van plan zijn. Het wordt een optioneel circuitpakket wat je kunt bestellen voor je normale M2. Ideaal voor eigenaren die regelmatig een bezoekje brengen aan de Nordschleife. En dat zijn er best wel wat, want de M2 zie je vaak bij de ‘Ring. Is het niet op de weg, dan wel in de lucht.

Het gaat hier ‘gewoon’ om M Performance Parts, maar dan wel Performance Parts die hun naam eer aan doen. Tot op heden waren dit vooral onderdelen voor de show, om tuners het gras voor de voeten weg te maaien. Nu gaat het dus om een trackday package, wat daadwerkelijk functioneel is.

Het pakket bestaat in ieder geval uit een grote achtervleugel en een splitter aan de voorkant. Wat BMW verder in petto heeft (onderstelupgrades wellicht?) blijft nog even een verrassing. Het pretpakket wordt volgend jaar geïntroduceerd, dus dan krijgen we alle details te horen.