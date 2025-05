Politie achtervolgt 71-jarige (!) op motor met 200 km/u

Dat lees je goed: een 71-jarige.

Er wordt wel eens geklaagd over ouderen in het verkeer, maar dat is meestal omdat ze te langzaam rijden en traag reageren. Niet omdat ze veel te hard rijden. De politie kwam echter een 71-jarige motorrijder tegen die alle vooroordelen op z’n kop zet.

De politie kreeg de motorrijder zondagmiddag in het vizier in het Groningse Marum. De beste man reed te hard en niet zo’n beetje ook: hij werd met 123 km/u geflitst in een 60 km/u-zone. Vervolgens kreeg hij bij Drachtstercompagnie een volgteken van de politie. Je zou denken dat een 71-jarige wel weet dat vluchten voor de politie nóóit een slim plan is, maar nee… hij ging er op hoge snelheid vandoor.

Een onopvallende politiemotor zette de achtervolging in, waarbij er levensgevaarlijke situaties ontstonden. De seniore motorrijder haalde met ware doodsverachting in bij tegemoetkomend verkeer en de snelheden liepen op tot 200 km/u. Uiteindelijk werd er zelfs een politiehelikopter ingezet.

In het Friese Surhuisterveen wist de politie toch een einde te maken aan de achtervolging. De Amerikaanse politie had waarschijnlijk gewoon een PIT-manoeuvre uitgevoerd, maar de Friese politie meldt dat ze de motorrijder op veilige wijze konden dwingen om te stoppen.

Eind van het liedje is dat de 71-jarige man is aangehouden, zijn rijbewijs is afgepakt en de motor in beslag is genomen. Hij had in ieder geval wel een enerverende zondagmiddag.

Via: Politie_teamverkeer_nn op Instagram