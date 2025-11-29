74-jarige Brabander vlucht met 200 km/u voor politie

Ouderen zijn een gevaar op de weg!

Wijsheid komt met de jaren? Niet altijd. Eerder dit jaar hadden we al een verhaal van een 71-jarige die met 200 km/u voor de politie vluchtte op de motor. Nu hebben we een soortgelijk verhaal, maar dan met een 74-jarige in een BMW.

De politie kreeg de man bij Helmond in de smiezen, nadat hij met 142 km/u was gelaserd op de A270. Een motoragent ging vervolgens achter de auto aan om ‘m langs de kant te zetten. Dat ging echter niet zo makkelijk: de man negeerde het stopteken.

De krasse bejaarde ging er vervolgens met een flinke snelheid vandoor. De politie noteerde 202 km/u. Gelukkig was de achtervolging van korte duur. Na twee kilometer kwam de man bij zinnen en zette hij zijn auto langs de kant.

Tot stomme verbazing van de politie bleek de bestuurder een 74-jarige man uit Eindhoven te zijn. Hij reed echter niet in een bejaardenbak. Op de foto zien we een dikke BMW X6 van de laatste generatie.

Waar de man 202 km/u had gereden, mocht je maar 100, dus de snelheidsovertreding kwam uit op 102 km/u. Logischerwijs is meneer zijn rijbewijs kwijt. Hij mag nog van geluk spreken dat zijn auto niet in beslag werd genomen. Dat kan de politie namelijk wel doen als je het dubbele rijdt van de toegestane snelheid.

Je kan misschien nog denken dat de 74-jarige een vlaag van verstandsverbijstering had, maar dit is geen eenmalig incident. Vorig jaar werd de man ook al een keer gemeld wegens gevaarlijk rijgedrag. Zo zie je maar weer: ouderen zijn een gevaar op de weg.

Via: Verkeerspolitie Oost-Brabant