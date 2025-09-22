Man probeert politie te neppen met vals rijbewijs, auto afgepakt

Nee, het was niet collega Nicolas, die heeft zijn rijbewijs alweer terug.

Wanneer was de laatste keer dat jij je rijbewijs moest laten zien? Dat is waarschijnlijk al heel lang geleden. Het lijkt dus vrij makkelijk om zonder rijbewijs rond te rijden. Tenzij je de aandacht op jezelf gaat vestigen, zoals de Mustang-rijder waar we laatst over schreven.

De politie heeft echter een ‘geheim’ wapen: ANPR, oftewel automatische nummerbordherkenning. Dit systeem sloeg aan op een Renault Mégane, omdat de bestuurder mogelijk zonder rijbewijs zou rijden. Het rijbewijs is natuurlijk niet gekoppeld aan een auto, maar voor de politie was het de moeite waard om de Renault even langs de kant te zetten.

Wat bleek? De bestuurder had inderdaad geen rijbewijs. Althans, geen Nederlands rijbewijs… De beste man toverde wel een Belgisch rijbewijs tevoorschijn. De politie rook nattigheid en besloot het rijbewijs via een foto na te laten kijken door een specialist van de Marechaussee. Die concludeerde dat het rijbewijs hartstikke nep was.

Het rijbewijs kon de politie niet meer afpakken, want dat had de man niet. Daarom besloot de politie de auto in beslag te nemen. Zoals je ziet gaat het om een Renault Mégane CC. Die is niet heel duur, maar als je auto wordt afgepakt is dat natuurlijk nooit grappig.

De bestuurder heeft zich niet alleen schuldig gemaakt aan rijden zonder rijbewijs, maar ook aan valsheid in geschrifte. Daarmee is de man een stuk verder van huis. Op het bezitten van een vals rijbewijs staat in principe een gevangenisstraf van twee maanden. Had hij nou toch maar de bus gepakt…

Foto’s: Verkeerspolitie Noord-Holland