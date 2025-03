Politie pakt auto van hardleerse wappie af

De regels gelden ook gewoon voor wappies, al denken ze daar zelf anders over.

We leven in een land met vrijheid van meningsuiting, dus je mag alles ontkennen wat je wil (behalve de Holocaust dan). Je moet alleen niet denken dat de regels niet voor jou gelden. Een wappie in een Renault Mégane dacht dat kennelijk wel.

De politie deelt op Instagram foto’s van een Renault die ze in beslag genomen hebben. Hoe weten we dat de bestuurder een wappie is? Nou, op de achterkant prijkt een sticker met ‘NOS = FAKE NEWS’. Er staat ook een QR-code bij, maar die is helaas net te klein om te scannen. Dat is jammer, want waarschijnlijk kom je dan uit bij de ultieme bron van betrouwbare informatie.

Enfin, de politie van Den Haag had de beste man recent al een keer staande gehouden omdat de Mégane een spookvoertuig bleek te zijn. De auto was onverzekerd, niet gekeurd en het rijbewijs van de bestuurder was al een jaar verlopen. Aan boetes betalen deed hij ook niet, want er stond nog een bekeuring open van €600.

De man moest de openstaande boete direct betalen en kreeg er meteen een aantal nieuwe boetes bij. De politie was echter nog coulant, want ze namen zijn auto niet meteen in beslag. De bestuurder kreeg alleen de waarschuwing dat zijn auto alsnog afgepakt zou worden als hij zijn zaakjes niet zou regelen.

Wat denk je? De volgende dag reed de wappie weer doodleuk rond in zijn onverzekerde en ongekeurde auto, zonder geldig rijbewijs. Deze keer kende de politie geen genade en werd de auto dus afgevoerd. Een logisch gevolg als je alle regels aan je laars lapt, maar waarschijnlijk heeft de man daar zijn eigen theorieën over.

Foto: Verkeerspolitie Den Haag