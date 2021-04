Rolls-Royce Hermès Phantom is privéjet voor op de straat - Autoblog.nl

Over smaak valt niet te twisten, maar deze Phantom van Rolls-Royce en Hermès is toch een beauty om naar te kijken?

Er zijn maar weinig autofabrikanten waar alles mogelijk is. Rolls-Royce is hét adres waar je moet zijn als je op zoek bent naar een bespoke luxe auto. Geld moet geen rol spelen, want meestal begint het pas bij een half miljoen euro. Iedere auto die de Britse autofabrikant maakt is natuurlijk bijzonder. Maar de één is meer bijzonder dan de ander. Echt speciaal is deze Rolls-Royce Phantom, gemaakt in samenwerking met het Franse modehuis Hermès.

Rolls belde Hermès niet in een melige bui om eens samen een auto te maken. Nee, dit was op verzoek van een bekendheid uit Japan. Zijn naam is Yusaku Maezawa. Deze steenrijke zakenman is een verzamelaar van auto’s (met name supercars) en kunst. Zijn wens aan Rolls-Royce was simpel: maak een privéjet voor op de straat. Maezawa had namelijk recent een privéjet aangeschaft en zijn wens was om een auto te hebben die qua uitstraling past bij het vliegtuig. En zo geschiedde.

Het begint al met het exterieur. De groene tint Oribe Green loopt onderaan de auto over in een zachte crème kleur. In het interieur is het een combinatie van houten en lederen materialen. Het stuurwiel en andere delen van het interieur vormen weer een match met het exterieur. Dat groene leder in het interieur is overigens geleverd door Hermès. De meeste designelementen zijn in samenwerking met het modehuis bedacht om aan de wensen van de klant te voldoen. Kortom, de Rolls-Royce Hermès Phantom is echt iets heel bijzonders.