Officieel: Albon blijft bij Williams (ook volgens Albon)

Alex Albon verlengt zijn contract bij Williams, aldus het team én Albon zelf.

Het Formule 1 silly season is in volle gang. Met de aankondiging van Piastri door Alpine, die door hemzelf keihard werd ontkend, nam de traditionele stoelendans gisteren een bizarre wending. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Maar eerst is er nu nieuws van Williams.

Het team kondigde eerder deze middag al aan dat ze nieuws te melden hadden. Dit was natuurlijk meteen voer voor wilde speculaties. Zou Latifi er eindelijk uitgebonjourd worden? En zo ja, wie o wie is zijn opvolger?

Die speculaties zijn nog te voorbarig, zo blijkt nu. De aankondiging van Williams gaat namelijk niet over Latifi, maar over Albon. Wat blijkt? Hij mag gewoon blijven bij Williams. De sympathieke coureur met Thaise roots heeft een meerjarig contract getekend bij het team. In 2023 gaan we Albon dus gewoon terugzien in de Williams.

Je vraagt je nu natuurlijk wel af: weet Albon dit zelf ook? Gelukkig heeft Williams het beter aangepakt dan Alpine. Ze hebben het persbericht wél in overleg met de coureur naar buiten gebracht.

Om alle twijfel weg te nemen heeft Alexander Albon ook meteen een bericht op Twitter gedeeld:

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.

Het wachten is nu op de volgende aankondiging van Williams. Keert ook Latifi volgend jaar weer terug, of gaan ze toch voor een coureur met talent? We gaan het ongetwijfeld horen als silly season zich verder ontwikkelt.