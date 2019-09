Vacature: word jij onze nieuwe redacteur

Autoblog groeit! We zijn op zoek naar uitbreiding van onze redactie. Daarom hebben we plaats voor een kritische schrijver annex blogger. Weet jij als geen ander hoe de autowereld in elkaar zit? Ben je in staat om onze bezoekers op een informele maar adequate manier te voorzien van het laatste autonieuws? Gooi dan je cv onze kant op.

Redacteur fulltime of parttime

Wat voeg jij toe aan de redactie:

– foutloos Nederlands schrijven;

– kennis van de autowereld;

– ervaring met online publishing;

– weet de weg op social media;

– weet hoe je gave content maakt die mensen willen lezen én delen;

– ervaring met WordPress is een pré;

– Photoshopkennis/kennis van beeldbewerking is een pré.

Wat bieden wij?

Een plek binnen de redactie van dé autosite voor petrolheads. Wij brengen 7 dagen per week autonieuws met een flinke dosis humor. Je gaat werken voor een tof mediabedrijf. Je kunt werken op onze redactie in regio Amsterdam, of vanaf elke locatie naar keuze, zolang er maar een degelijke internetverbinding is.

Het gaat om 12 tot max 40 uur per week, maar daar vertellen we je graag meer over. Mail je cv met daarin eventuele links naar eerder werk, motivatie, en een proeftekst naar [email protected] De proeftekst is een artikel over recent autonieuws, het is dus geen column.

Reageer vóór woensdag 18 september, we kijken uit naar je bericht!

Heb je voordat je jouw sollicitatie instuurt vragen? Mail ons dan op hetzelfde mailadres [email protected] .